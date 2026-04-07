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Karol G aparece quebrada en llanto junto a nostálgica carta que compartió públicamente: ¿por Feid?

La cantante compartió foto llorando con dolorosas palabras e internautas causan gran preocupación, pues opinan si se trata de Feid.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karol G aparece quebrada en llanto junto a nostálgica carta que compartió públicamente: ¿por Feid?
¿Cuál es la razón por la que Karol G compartió una foto llorando? | AFP: Valerie Macon

En horas de la noche de este 4 de julio, la cantante Karol G compartió una fotografía en la que aparece llorando y dejó dolorosas palabras al respecto, generando una gran preocupación por parte de sus seguidores.

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¿Cuál es la fotografía que compartió Karol G en la que aparece llorando?

Karol G aparece quebrada en llanto junto a nostálgica carta que compartió públicamente: ¿por Feid?
Con esta fotografía aparece Karol G llorando en sus redes. | AFP: Ian Maule

Recientemente, Karol G compartió una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 70 millones de seguidores en la que aparece nostálgica.

En la fotografía se evidencia que Karol G aparece quebrada en llanto, causando gran preocupación por parte de sus seguidores, pues, han circulado muchos rumores acerca de si se trata de su expareja, Feid.

¿Qué carta compartió públicamente Karol G al aparecer llorando en sus redes?

Karol G aparece quebrada en llanto junto a nostálgica carta que compartió públicamente: ¿por Feid?
Esta es la razón por la que Karol G aparece llorando en sus redes. | AFP: Ian Maule

Con respecto a la reciente fotografía que compartió Karol G en sus redes sociales en la que aparece llorando, la cantante explicó la razón.

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Mediante sus historias, Karol G, reveló que se ha encontrado nostálgica, en especial, por las emociones que tiene encontradas, no solo por su próximo tour, sino por revelar lo siguiente:

“4 de julio, 7:05 p.m., acabo de aterrizar de un vuelo en el que lloré lo que no está escrito. Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio, pero hoy sí lo quiero publicar”, agregó Karol G.

Posteriormente, Karol G explicó que tiene muchas emociones encontradas, en especial, por la claridad que tiene frente a varias situaciones:

“Hoy después de mucho tiempo, muchas cosas tuvieron sentido en mi cabeza y en mi corazón. Hoy siento felicidad y mucha paz. No puedo esperar para celebrar juntos el tour, son muchas cosas bonitas. Quiero agradecerles por su apoyo, los amo y gracias por su cariño. Siento un nudo en la garganta. Hay lágrimas que nacen de la tristeza y otras en las que ves que todo valió la pena”, añadió la cantante.

A raíz de la carta que compartió Karol G, se evidencia que los seguidores de la cantante le han enviado todo su apoyo por el importante momento que está próxima a comenzar con el ‘Tropicoqueta Tour’.

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