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Salomé Rodríguez causó furor en redes al publicar tierna foto con James Rodríguez: esto le dijo

Salomé Rodríguez nuevamente capturó la atención al mostrar su apoyo a James Rodríguez tras su pase directo a los octavos de final.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
James Rodríguez durante el Mundial 2026.
James Rodriguez y la tierna dedicatoria que recibió de su hija. Foto | Patricia de Melo Moreina.

La emoción por la memorable participación de la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026, sigue siendo motivo de celebración entre la hinchada, pues luego de su reciente victoria contra Ghana y su pase directo a los octavos de final, se mantiene viva la ilusión de ver a la amada tricolor en la final.

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¿Cuál fue la emotiva dedicatoria que Salomé Rodríguez le envió a James Rodríguez?

Precisamente, a raíz de su triunfo el pasado viernes 03 de julio, Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez,emocionó en redes sociales al enviar un emotivo mensaje que despertó ternura entre los internautas, especialmente por la admiración que desde siempre la menor e ha expresado al capitán de la selección.

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"Seguimos papi, te amo mucho", fueron las palabras que Salomé escribió en las descripción del post que rápidamente captó la atención de miles de personas.

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La dedicatoria, que hizo la menor a través de su cuenta oficial de Instagram, no sólo dejó en evidencia el gran amor que siente por su padre, sino también la gran ilusión que ella tiene al igual que millones de hinchas que sueñan con el título mundial.

La confesión de James Rodríguez tras la victoria de Colombia sorprendió a los hinchas
Salomé Rodriguez envió tierna dedicatoria a James Rodriguez tras triunfo de Colombia. (Foto Michael Reaves / AFP)

¿Qué dijo la hija de James Rodríguez tras el triunfo de la Selección Colombia contra Ghana?

Como era de esperarse, las declaraciones de la joven, desataron una inmensa ola de reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron la fotografía con la que acompañó la mencionada dedicatoria.

"A tú papá lo amo, nunca he dejado de creer en él", "Salo, estás tan grande y tan linda", "Una niña orgullosa de su papá. Dios los bendiga enormemente", "Los amo mis monitos", "Qué belleza de foto y ese amor de ese par", "Tú eres su mayor motivación, JR10 mago crack por siempre", fueron algunos de los más de mil comentario que recibió la publicación.

Por ahora, el 10 de la Selección Colombia y uno de los más grandes ídolos de la hinchada, continúa enfocado en esta nueva fase en el torneo Mundial, pues de aquí en adelante cada paso que de junto al equipo será decisivo para asegurar un cupo y pode avanzar.

James Rodríguez lanzó preocupante confesión tras la victoria de Colombia
James Rodríguez recibió emotivo mensaje de su hija Salomé. (Foto Omar Vega / AFP)
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