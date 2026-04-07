Karina García alarmó a sus seguidores al revelar extraño síntoma de su embarazo: esto le sucedió

La modelo y empresaria Karina García, una vez más acaparó la atención en redes sociales, esto luego de que lanzara sorpresiva revelación que despertó cierta preocupación por su tercer embarazo, pues, según lo comentó, con apenas pocas semanas de gestación, ha empezado a sentir ciertos síntomas que no son tan habituales.

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¿Qué le pasó a Karina García y por qué generó preocupación en redes sociales por su embarazo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la también influencer antioqueña ha logrado construir una comunidad de millones de seguidores, nuevamente apareció y esta vez con una confesión que generó sorpresa entre los internautas, sobre todo porque tiene que ver con el nuevo bebé que viene en camino.

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Y es que, según lo comentó la paisa, en los últimos días ha experimentado una sensación que, desde su punto de vista, es muy sentir, pues apenas han pasado un par de semanas desde que confirmó la llegada de su tercer hijo.

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"Entre otras cosas les cuento que me estoy ah0gando muy seguido y pues siento que es muy rápido para sentir que me falta el aire, me tengo que sentar muy seguido como si tuviera 40 semanas", señaló la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García sobre su embarazo? Esto reveló

En medio de la revelación que hizo por medio de sus historias, García incluso llegó a preguntarse si esta situación responde a que su bebé va a ser bastante grande, por lo que quiso preguntarle a sus seguidores a qué creen que se deba la sensación de ah0go constante.

Karina García sorprendió con confesión sobre su embarazo. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, por estos días, la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN, se ha mostrado emocionada y satisfecha de poder viajar junto a sus dos hijos a Europa, un viaje en el que, como siempre, continúa demostrando que Isabella y Valentino son el pilar de su vida.

El extraño síntoma que ha tenido Karina Garcia durante su embarazo. (Foto Canal RCN).

Por ahora, la creadora de contenido ha dicho que su atención está puesta en pasar tiempo de calidad con los suyos y, por supuesto, vivir esta nueva etapa, pues aunque no se trata de su primer embarazo, ha sido enfática en que para ella en esta oportunidad todo se siente muy diferente, por lo que está dispuesta a disfrutar de principio a fin este momento.