Jhonny Rivera sorprendió al revelar cómo es realmente convivir con Jenny López

Jhonny Rivera, una de las figuras del entretenimiento nacional que constante está en el centro de la conversación, recientemente dio de qué hablar luego de que decidiera referirse al temperamento de Jenny López, su esposa.

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¿Cuál fue la confesión que Jhonny Rivera hizo sobre el carácter de Jenny López?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante de música popular ha logrado construir una sólida comunidad de millones de seguidores, una vez más acaparó la atención al decidir realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas, un espacio en el que no dudó en responder a ciertas curiosidades por parte de la gente.

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Una de ellas estuvo relacionada con la personalidad de él y Jenny, puntualmente sobre quién es el "más bravo" de la relación, un interrogante que el intérprete respondió con total honestad dejando entrever que, aunque no siempre todo es color de rosa, siempre hayan la forma de resolver sus diferencias.

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"Tiene más temperamento ella, ella es más fosforito, pero aún así no p3leamos casi porque yo soy tranquilo y pues no hay como el motivo para estar discutiendo", fueron las palabras del artista colombiano.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre su relación con Jenny López?

Así mismo, Rivera, quien se ha caracterizado por mostrarse transparente y sin filtros ante los usuarios que lo siguen, aclaró que, como en toda pareja, a veces hay inconvenientes, sin embargo, fue enfático al mencionar que por el momento todo va muy bien.

Jhonny Rivera asegura que Jenny López tiene un temperamento fuerte. (Foto Canal RCN).

Y a propósito de la relación de la pareja de artistas, cabe señalar que, desde que ambos anunciaron su noviazgo años atrás, constantemente captan la atención en redes sociales, pues aunque en un inicio hubo comentarios negativos por la diferencia de edad, ambos han sabido demostrar que, más allá de esta brecha, hay un amor y una conexión que es mucho más fuerte.

Jhonny Rivera lanzó confesión sobre su relación con Jenny López. (Foto Canal RCN).

Hoy pese, a las dudas que muchos sembraron sobre su vínculo, han logrado construir una unión lo suficientemente sólida, además de sellar su amor con una boda que tuvo lugar meses atrás y en donde ambos se juraron permanecer unidos incondicionalmente.