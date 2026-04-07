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Golpe para la Selección Colombia: Jhon Córdoba le dice adiós al resto del Mundial 2026:

En las últimas horas, la Selección Colombia confirmó que el delantero no podrá volver a las canchas en lo que queda de Mundial.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
¿Jhon Córdoba no volverá a jugar en el Mundial 2026?
Crece la preocupación por Jhon Córdoba. (AFP/ Odd ANDERSEN)

En medio de la emoción por su reciente triunfo frente a Ghana, la Selección Colombia recibió una de las noticias más difíciles desde que inició el campeonato de la Copa Mundial 2026, esto luego de que se confirmara que el jugador Jhon Córdoba tendrá que despedirse del torneo.

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La situación que hoy deja por fuera de las canchas al delantero del equipo de Néstor Lorenzo, responde a una lesión muscular que sufrió durante el partido frente a Ghana, un compromiso que llevó al equipo directo a los octavos de final.

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Y es que, las alarmas sobre el estado de Córdoba se encendieron apenas arrancando el encuentro deportivo del pasado viernes 03 de julio, cuando el jugador le expresó al cuerpo médico su molestia física y tuvo que ser sustituido por Luis Javier Suárez.

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Y aunque para muchos, en su momento se trató de una lesión sin mayor gravedad, horas después del encuentro deportivo se confirmó que el delantero presenta una lesión que, desafortunadamente, le impedirá volver al terreno de juego en lo que queda del Mundial.

Crece la preocupación por Jhon Córdoba
Selección Colombia confirma que Jhon Córdoba no podrá seguir en el Mundial. (AFP/ Odd ANDERSEN)

¿Qué le pasó a Jhon Córdoba y por qué no podrá seguir en el Mundial?

Por supuesto, la noticia representa una baja importante para no solo para el equipo, sino en general para todo el cuerpo técnico, pues se trata de un jugador que venía demostrando a lo largo de las eliminatorias que tenía mucho por aportarle al equipo.

Pese a las dificultades que atravesó el jugador colombiano, la tricolor consiguió quedarse con la absoluta victoria, y con ello, uno de sus grandes objetivos de la copa: obtener el pase directo a los octavos de final y mantener viva la ilusión de millones de avanzar en el campeonato.

Cabe señalar que, luego de que el compromiso terminara, Néstor Lorenzo dio a conocer que, Córdoba sintió un fuerte pinchazo muscular y que, pese a que varios jugadores terminaron afectados, el delantero fue el único que presentó una lesión de mayor impacto.

Preocupación por Jhon Córdoba antes del duelo con Suiza
Jhon Córdoba le dice adiós al Mundial tras grave lesión. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Por ahora, el reto para la Selección Colombia será mantener el objetivo claro y el nivel que han demostrado hasta ahora en el campo de juego, y así mismo, la ilusión de creer que se puede seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

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