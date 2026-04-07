Kris R confesó que inició cantando vallenato y recordó el impulso que recibió de Jorge Celedón; ¿qué le dijo?

Kris R confesó que su carrera musical comenzó con el Vallenato. El cantante contó en una entrevista que su inicio en el mundo artístico se dio de manera fortuita.

Kris R tendrá un hijo con Karina Garcia. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo empezó la carrera musical de Kris R?

Según relató, cuando vivía en Estados Unidos tuvo la suerte de coincidir con Jorge Celedón, quien tenía su estudio de grabación al lado de la guardería a la que lo llevaban.

Su madre lo animó a mostrar su talento y, tras recibir palabras de aliento del reconocido intérprete, decidió que la música sería su camino.

Con el tiempo, Kris R se alejó de las letras románticas y melódicas del vallenato para adentrarse en un género completamente distinto.

Hoy es uno de los exponentes más destacados del trap en Colombia, con canciones que abordan excesos y polémicas temáticas que han generado debate, pero que también lo han posicionado como una figura emergente en el panorama urbano.

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Su estilo directo y provocador lo ha convertido en un artista que no pasa desapercibido y que conecta con una audiencia joven que busca sonidos frescos y narrativas crudas.

El tránsito de Kris R hacia el trap fue un proceso marcado por la búsqueda de identidad artística.

Aunque sus primeros pasos estuvieron ligados al vallenato, pronto descubrió que su voz y su estilo encajaban mejor en un género urbano que le permitía expresarse con mayor libertad.

El trap le abrió la posibilidad de hablar de realidades que lo rodeaban, de excesos y de un mundo que, aunque controversial, resultaba atractivo para una generación que consume música digital sin filtros.

Además de su éxito musical, Kris R atraviesa un momento importante en lo personal. El artista espera su primer hijo junto a la influenciadora Karina García, quien será madre por tercera vez.

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La pareja ha compartido públicamente su felicidad, mostrando complicidad y cariño en redes sociales.

Sin embargo, también han recibido comentarios críticos debido a que llevan poco tiempo de relación y ya han decidido formar una familia.

Para Kris, este nuevo capítulo representa un impulso emocional que se suma a su carrera, pues asegura que la llegada de su hijo le dará aún más motivación para seguir creciendo en la música.