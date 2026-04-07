Blessd mostró su orgullo nacional con un particular gesto por la Selección Colombia; ¿qué hizo?

Blessd mostró cómo está viviendo la participación de Colombia en el Mundial 2026.

Blessd se convirtió en padre el pasado 11 de junio. (Foto; Rodrigo Varela/AFP)

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que el cantante paisa le pinta la cabeza a uno de sus amigos con los colores de la bandera colombiana.

En el clip se le puede ver al artista diciendo que está muy emocionado y que se está uniendo a la fiebre mundialista.

¿Cuándo nació el hijo de Blessd y Manuela QM?

El cantante no se ha mostrado en el evento deportivo y los internautas expresan que es comprensible, ya que se convirtió en papá el pasado 11 de junio.

Blessd ha manifestado estar muy contento con su nueva etapa y dijo que espera poder estar presente en los momentos más importantes de la vida de su hijo llamado Caleb.

Aunque se ha rumorado sobre una posible ruptura con Manuela QM, la pareja no le ha dado mucha importancia y no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, Manuela ha estado mostrando sus rutinas postparto para no perder su figura.

La pareja también se ha unido a los famosos que optan por no mostrar el rostro de sus hijos en redes sociales para protegerlos.

¿Cuándo jugará Colombia con Suiza en el Mundial 2026?

Por otro lado, la Selección Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final el próximo martes 7 de julio.

El encuentro será transmitido por el Canal RCN a través de sus multiplataformas, lo que permitirá que los hinchas puedan seguir cada detalle desde cualquier lugar.

La expectativa es alta, pues el equipo colombiano llega con un desempeño sólido y con el respaldo de miles de aficionados que han llenado los estadios con la fiebre amarilla.

El compromiso contra Suiza será clave para definir el camino de la Selección en esta edición del Mundial.

Los jugadores han manifestado que están preparados para asumir el reto y que confían en el trabajo colectivo para avanzar a la siguiente fase.

La cita futbolera promete ser uno de los momentos más emocionantes del torneo, con la ilusión de todo un país puesta en la cancha.