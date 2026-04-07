Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Blessd mostró su orgullo nacional con un particular gesto por la Selección Colombia; ¿qué hizo?

Blessd dejó ver su entusiasmo por la Selección en un gesto que generó opiniones divididas en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Bleesd mostró su apoyo por la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Bleesd mostró su apoyo por la Selección Colombia en el Mundial 2026. (Foto: de Blessd: Ivan Apfel/AFP) (Foto de Colombia: Ulises Ruiz/AFP)

Blessd mostró cómo está viviendo la participación de Colombia en el Mundial 2026.

Blessd se convirtió en padre el pasado 11 de junio.
Blessd se convirtió en padre el pasado 11 de junio. (Foto; Rodrigo Varela/AFP)

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que el cantante paisa le pinta la cabeza a uno de sus amigos con los colores de la bandera colombiana.

En el clip se le puede ver al artista diciendo que está muy emocionado y que se está uniendo a la fiebre mundialista.

¿Cuándo nació el hijo de Blessd y Manuela QM?

El cantante no se ha mostrado en el evento deportivo y los internautas expresan que es comprensible, ya que se convirtió en papá el pasado 11 de junio.

Blessd ha manifestado estar muy contento con su nueva etapa y dijo que espera poder estar presente en los momentos más importantes de la vida de su hijo llamado Caleb.

Aunque se ha rumorado sobre una posible ruptura con Manuela QM, la pareja no le ha dado mucha importancia y no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, Manuela ha estado mostrando sus rutinas postparto para no perder su figura.

La pareja también se ha unido a los famosos que optan por no mostrar el rostro de sus hijos en redes sociales para protegerlos.

¿Cuándo jugará Colombia con Suiza en el Mundial 2026?

Por otro lado, la Selección Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final el próximo martes 7 de julio.

El encuentro será transmitido por el Canal RCN a través de sus multiplataformas, lo que permitirá que los hinchas puedan seguir cada detalle desde cualquier lugar.

La expectativa es alta, pues el equipo colombiano llega con un desempeño sólido y con el respaldo de miles de aficionados que han llenado los estadios con la fiebre amarilla.

El compromiso contra Suiza será clave para definir el camino de la Selección en esta edición del Mundial.

Los jugadores han manifestado que están preparados para asumir el reto y que confían en el trabajo colectivo para avanzar a la siguiente fase.

La cita futbolera promete ser uno de los momentos más emocionantes del torneo, con la ilusión de todo un país puesta en la cancha.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Kris R habló de sus inicios en la música. Talento nacional

Kris R confesó que inició cantando vallenato y recordó el impulso que recibió de Jorge Celedón; ¿qué le dijo?

Kris R recordó que el cantante Vallenato Jorge Celedón lo motivó en sus inicios y desde entonces decidió seguir la música.

La Liendra confesó el motivo de su mayor funada en redes sociales. La Liendra

La Liendra reveló cuál fue el motivo de su mayor funada en redes sociales: "Yo no soy irresponsable"

La Liendra aclaró que su decisión fue por respeto y para evitar cualquier riesgo, pero que a sus seguidores no les gustó el gesto.

Valentina Taguado estuvo presente en varios partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado sorprendió al reencontrarse con un excompañero de MasterChef en el Mundial; ¿de quién se trata?

Valentina Taguado disfrutó la fiebre amarilla y reveló un encuentro que despertó nostalgia entre los seguidores de MasterChef.

Lo más superlike

Reconocido predictor del Mundial predijo el resultado del Colombia vs. Suiza tras acertar varios partidos Copa Mundial

Reconocido adivino del Mundial volvió a pronunciarse: así quedaría el partido de Colombia vs. Suiza

Oracle, conocido por acertar varios resultados del Mundial 2026, compartió su predicción para el duelo entre Colombia y Suiza.

Feid Feid

Feid sorprendió con un radical cambio de look: se rapó la cabeza y le dicen que quedó "guapo"

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium