El gesto de Luis Díaz que pocos notaron en el partido de Colombia: era para su compañero fallecido

La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 dejó varios momentos para recordar.

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Además del triunfo frente a Ghana, uno de los instantes que más llamó la atención fue el protagonizado por Luis Díaz, quien aprovechó una celebración para rendir homenaje a una persona muy especial en su carrera.

Y es que este 3 de julio se cumplió un año del fallecimiento del futbolista portugués Diogo Jota, excompañero del colombiano en el Liverpool, con quien compartió varios años dentro y fuera de la cancha.

Por eso, Lucho decidió dedicarle un sentido homenaje durante el encuentro del Mundial.

Luis Díaz sorprendió con homenaje a Diogo Jota durante el partido de Colombia (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

¿Qué hizo Luis Díaz en homenaje a Diogo Jota?

Cuando Colombia disputaba el partido de los dieciseisavos de final frente a Ghana, Luis Díaz logró enviar el balón al fondo de la red y lo que parecía ser el segundo gol de la Tricolor desató la emoción de los hinchas.

Aunque segundos después el VAR anuló la anotación por fuera de lugar, la celebración del delantero colombiano alcanzó a verse y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lucho imitó el festejo que durante años hizo famoso Diogo Jota, un gesto que los seguidores reconocieron de inmediato y que fue interpretado como un homenaje al portugués justo el día en que se cumplía un año de su fallecimiento.

La imagen conmovió a miles de aficionados, quienes destacaron que, pese a que el gol no subió al marcador, el detalle del colombiano quedó para el recuerdo y demostró que sigue teniendo muy presente a quien fue uno de sus grandes amigos dentro del fútbol.

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¿Cómo falleció Diogo Jota?

Diogo Jota falleció el 3 de julio de 2025, a los 28 años, en un accidente de tránsito ocurrido mientras viajaba junto a su hermano, André Silva.

Según las autoridades, el vehículo en el que se movilizaban sufrió un fuerte accidente que terminó cobrando la vida de ambos.

La noticia conmocionó al mundo del fútbol, no solo por la juventud del delantero portugués, sino porque apenas unos meses antes había contraído matrimonio con su esposa, con quien compartía una familia y tres hijos.

Un año después, Luis Díaz volvió a recordarlo con un gesto que emocionó tanto a los hinchas del Liverpool como a los seguidores de la Selección Colombia.