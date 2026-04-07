Reconocido adivino del Mundial volvió a pronunciarse: así quedaría el partido de Colombia vs. Suiza

La Selección Colombia sigue ilusionando a millones de hinchas tras conseguir su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo venció 1-0 a Ghana y avanzó por primera vez a esta instancia desde el Mundial de Rusia 2018, cuando fue eliminado por Inglaterra en penales.

Ahora, la Tricolor se prepara para enfrentar a Suiza en un partido que definirá quién avanzará a los cuartos de final. Mientras crece la expectativa entre los aficionados, en redes sociales también se multiplican las predicciones sobre el resultado del encuentro.

En esta edición del Mundial se han vuelto virales distintos personajes que intentan anticipar los marcadores, desde astrólogos y tarotistas hasta animales que, según sus seguidores, han acertado en varios partidos.

Uno de los más famosos es Oracle, un gato que nuevamente llamó la atención con su pronóstico sobre Colombia.

El reconocido predictor que ha acertado varios resultados del Mundial ya hizo su pronóstico para Colombia vs. Suiza (Foto IA)

¿Quién ganará el partido entre Colombia y Suiza, según el gato Oracle?

Oracle es un gato que se hizo popular en redes sociales por publicar predicciones relacionadas con partidos de fútbol. Desde 2024 comenzó a compartir este tipo de contenido y actualmente supera los 36.000 seguidores en Instagram, donde cada nuevo pronóstico genera miles de reproducciones y comentarios.

En uno de sus videos más recientes, el felino fue puesto frente a dos opciones que representaban a Colombia y Suiza para elegir cuál sería el ganador del encuentro.

Según el resultado mostrado en la grabación, Oracle escogió a Colombia, por lo que predice que la Selección avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026.

De cumplirse este pronóstico, el combinado nacional tendría la posibilidad de enfrentarse a Argentina, siempre y cuando la selección albiceleste también consiga avanzar en su respectivos partidos.

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¿Qué partidos ha acertado el gato Oracle?

La popularidad de Oracle no surgió por casualidad. En redes sociales muchos seguidores aseguran que el gato ha logrado acertar varios resultados importantes desde que comenzó a publicar sus predicciones.

Entre los partidos que, según sus seguidores, predijo correctamente aparecen victorias de Brasil, Marruecos, Argentina, Francia, México y, más recientemente, el triunfo de Colombia frente a Ghana, resultado que permitió a la Tricolor asegurar su clasificación a los octavos de final.

Aunque sus pronósticos no dejan de ser una curiosidad viral, Oracle ya se convirtió en uno de los personajes más comentados del Mundial 2026 y ahora muchos estarán atentos para comprobar si vuelve a acertar con su predicción sobre el futuro de Colombia.