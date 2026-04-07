El nombre de Jhon Córdoba, el reconocido delantero de la Selección Colombia se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al estar lesionado en el reciente partido con Ghana.

Así también, los hinchas del fútbol le han enviado varios mensajes de apoyo a Jhon Córdoba y, también, se han sorprendido con la bella esposa de Jhon Córdoba, quien ha acaparado la atención mediática.

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¿Quién es la bella esposa de Jhon Córdoba que cautiva con su belleza?

Ella es Anabel García. | AFP: Luis Acosta

El nombre de Anabel García se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital al compartir varios acontecimientos de su vida, sino también, por ser la esposa de Jhon Córdoba.

En la actualidad Anabel cuenta con más de 16 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que ha tenido la oportunidad de expresarle todo su cariño a Jhon Córdoba, el delantero centro de la Selección Colombia.

En varias de las fotografías de Anabel se evidencia que tiene una hija junto a Jhon con quien ha tenido la oportunidad de vivir importantes momentos a lo largo de su matrimonio, convirtiéndose en una de las más estables por parte de los jugadores de la Selección Colombia.

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¿Cuál es la razón por la que Jhon Córdoba se perderá los próximos partidos del Mundial 2026?

El pasado viernes 3 de julio, los hinchas de la Selección Colombia han generado todo tipo de comentarios mediante las distintas redes sociales tras confirmarse que Jhon Córdoba podría perderse los próximos partidos del Mundial 2026.

¿Cuál es la razón por la que Jhon Córdoba quedaría fuera del Mundial 2026? | AFP: Odd Andersen

Todo salió a la luz tras una reciente declaración pública que compartió el director técnico Néstor Lorenzo, quien habló sobre Jhon Córdoba, quien salió lesionado del anterior partido de Colombia y Ghana.

Aunque por le momento no se conoce con exactitud que Jhon Córdoba continué o no en el Mundial 2026 a causa de su reciente salud, los navegantes le han enviado varios mensajes de apoyo para que pueda tener una pronta recuperación.

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