La millonaria cifra que recibió Colombia tras clasificar a octavos del Mundial 2026

El excelente desempeño de la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026 y su reciente clasificación a los octavos final, no solo ha representado para el equipo la satisfacción de dejarlo todo en la cancha, también ha traído para un importante beneficio económico para el fútbol colombiano.

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¿Cuánto dinero ganó la Selección Colombia tras clasificar a octavos de final en Mundial 2026?

Y es que, lo que muchos no saben, es que luego de que 'La Tricolor' le ganará 1-0 a Ghana y asegurara su cupo en esta nueva fase del torneo, el equipo cafetero obtuvo un millonario premio que fue entregado por la FIFA.

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Según información oficial de los premios que establece la FIFA para la edición número 22 del Mundial, el combinado nacional logró ganarse un incentivo económico de 15 millones de dólares que hace parte del histórico fondo de premios dispuesto para el campeonato de 2026.

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Al hacer la conversión de la cifra mencionada a pesos colombianos, el premio supera los 50 mil millones de pesos colombiano, un monto que deja ver el gran reconocimiento por parte de la FIFA a todas aquellas selecciones que continúan demostrando gran nivel y, por supuesto, avanzando en el campeonato.

¿La Selección Colombia ganará más dinero si obtiene el victoria en el próximo partido?

Frente a este tema que ha generado mucho interés entre lo aficionados, cabe señalar que, la FIFA diseñó un sistema de premios acumulativos que permite que los ingresos que obtenga cada selección puedan irse incrementando en cada fase del torneo.

Lo anterior, quiere decir que, en el caso de Colombia por ejemplo, si llegara a vencer a Suiza en el próximo partido, nuevamente asegura un nuevo incentivo económico.

Entre otros detalles respecto a los premios que reciben los equipos de fútbol, es importante mencionar que, esta edición del campeonato mundial, cuenta con la bolsa de premios más alta en toda la historia, esto debido justamente al número de seleccione que participaron este año.

Además del reconocimiento económico que es muy importante y que justamente le da valor al trabajo de los jugadores, sin duda, la gran participación del combinado nacional continúa logrando mantener intacta la ilusión de millones que sueñan con una final en la copa mundial del mundo.