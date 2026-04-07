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Nana Kwaku Bonsam sorprendió con su apoyo a Colombia: ¿lanzó predicción por el partido con Suiza?

Luego del partido de Colombia y Ghana, Nana Kwaku Bonsam sorprendió al apoyar a la tricolor y el video es tendencia en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Nana Kwaku Bonsam sorprendió con su apoyo a Colombia: ¿lanzó predicción por el partido con Suiza?
¿Cuál fue el video que se viralizó de Nana Kwaku Bonsam? | AFP: Darrian Traynor

El nombre de Nana Kwaku Bonsam se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por las distintas predicciones que ha compartido de los resultados de los equipos en el Mundial 2026.

Al ver que Cabo Verde quedó eliminado con la Selección de Argentina y Colombia le ganó al equipo de Ghana, se ha viralizado un video de Nana Kwaku Bonsam junto a varios hinchas de la tricolor, pues, algunos de ellos le preguntaron acerca del próximo partido con Suiza en los octavos de final.

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¿Cuál fue el video de Nana Kwaku Bonsam en el que le expresó su apoyo a Colombia por el próximo partido de Ghana?

Nana Kwaku Bonsam sorprendió con su apoyo a Colombia: ¿lanzó predicción por el partido con Suiza?
¿Cuáles predicciones ha hecho Nana Kwaku Bonsam? | AFP: Alex Grimm

Varios hinchas colombianos que asistieron al anterior partido de la Selección Colombia ante el equipo de Ghana al que le ganaron 1-0, se sorprendieron al ver a Nana Kwaku Bonsam en medio de las tribunas.

Desde luego, los hinchas aprovecharon la oportunidad para acercarse al hombre que ha compartido varias predicciones en el Mundial 2026.

Uno de los videos que más comentarios ha dejado por parte de los internautas, se trata sobre Nana Kwaku Bonsam junto a los hinchas colombianos, pues se evidencia que a pesar de que Ghana perdió, no desaprovechó la oportunidad para manifestarle su apoyo a la tricolor.

¿Nana Kwaku Bonsam ha compartido alguna predicción por el próximo partido de Colombia y Ghana?

Aunque por el momento Nana Kwaku Bonsam no ha compartido una predicción al respecto en redes sociales por el próximo partido de Colombia con Suiza, se evidencia que le ha manifestado todo su apoyo a la tricolor.

Nana Kwaku Bonsam sorprendió con su apoyo a Colombia: ¿lanzó predicción por el partido con Suiza?
¿Cuándo será el partido de Colombia y Suiza? | AFP: Juan Mabromata

Así también, Nana Kwaku Bonsam ha aprovechado la oportunidad para demostrar que tiene un buen pronóstico para la Selección Colombia, pues, demostró en el reciente video que salió a la luz de los hinchas, que tiene un buen análisis con la participación del equipo en la tricolor.

Cabe destacar que Nana no solo ha sido tendencia por las predicciones que ha compartido, sino también, por ser captado en varios partidos del Mundial 2026, expresándole todo su apoyo a varios equipos africanos.

¡No te pierdas el partido de la Selección Colombia con Suiza en la pantalla del Canal RCN!

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