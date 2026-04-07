Jhonny Rivera fue cuestionado por su silencio tras la tragedia en Venezuela: así respondió

En medio de la profunda conmoción que continúa generando la tragedia que atraviesa el pueblo venezolano, recientemente el cantante Jhonny Rivera decidió sumarse a la conversación para expresar su punto de vista, esto luego de que fuera cuestionado por no pronunciarse al respecto.

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¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la situación que atraviesa Venezuela?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante colombiano ha construido una comunidad de millones de seguidores, decidió hacer la famosa dinámica de preguntas y respuestas, un espacio en el que se mostró abierto a responder todo tipo de curiosidades por parte de sus fans.

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Sin embargo, una de las que más capturo la atención, fue una en la que uno de sus seguidores le reclamó por no alzar su voz y expresar su apoyo al país hermano y su gente: "¿Por qué no se ha pronunciado con lo ocurrido en Venezuela si usted tiene un público en Venezuela que lo ama".

Frente al interrogante, el intérprete de música popular no dudó en despacharse y revelar si en realidad se ha unido para enviar ayudas humanitarias al país fronterizo.

"Yo no sé por qué cuando hay una tragedia o cuando hay una noticia muy relevante se vuelve moda salir a pronunciarse, es como si, como una moda", fueron las palabras del cantante.

Jhonny Rivera reveló por que no se ha pronunciado sobre lo de Venezuela. Foto | Canal RCN.

¿Jhonny Rivera envió su apoyo a Venezuela? Esto dijo el cantante

De acuerdo con Rivera, aunque no lo ha dicho públicamente, dio a conocer que, lo que muchos no saben es que él y Jenny López se encargaron de hacer un importante aporte a una persona cercada y allegada en Venezuela, quien fue la que los direccionó para que la ayuda que hicieron no se perdiera.

Y es que según lo dicho por el artista, lo que sucede en situaciones como esta, es que los países no están preparados para enfrentar logísticamente estas tragedias, por lo que las ayudas terminan llegando a personas equivocadas.

Finalmente, Jhonny, quien se ha caracterizado desde siempre por su gran corazón y sentido de humanidad hacia aquellos que más lo necesitan, dejó claro que, no está insinuando que no ayuden a la causa, pues lo que quiso decir con sus palabras es que se debe tener cuidado con las personas en las que se decide confiar.