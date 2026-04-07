Hija de Karina García recibe duras críticas por sesión fotográfica: “Parece de treinta”

Isa Flow, hija de Karina García, ha sido duramente criticada luego de las fotografías de la celebración de su cumpleaños número 19.

Isa Flow cumplió 19 años el pasado 25 de junio. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Isa Flow recibió críticas por la sesión fotográfica de sus cumpleaños?

Isa realizó una sesión en la que se le puede ver con un estilo distinto al que suele mostrar en redes sociales.

Mientras algunos la elogiaron, otros señalaron que parecía una mujer de 30 años, no solo por la ropa sino también por el estilo de vida que lleva, comparándola directamente con su madre.

Según los internautas, Isa ha vivido experiencias propias de adultos a una edad temprana y eso la ha llevado a proyectar una imagen más madura.

Actualmente, Isa espera la llegada de un nuevo hermano, pues Karina García se encuentra embarazada y tendrá su tercer hijo junto al cantante de trap Kris R.

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Los tres se encuentran en Europa acompañando la gira del artista, que culminará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 23 de octubre.

Isa también organizó una fiesta en la que participaron varias personalidades, entre ellas Valentino Lázaro, con quien realizó un “remate” en una finca junto a reconocidos DJs.

Las críticas hacia Isa Flow se han centrado en la percepción de que su estilo refleja una edad mayor a la que realmente tiene.

Para algunos seguidores, la joven busca diferenciarse de la imagen juvenil que suele mostrar en redes, apostando por una estética más sofisticada y adulta.

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Sin embargo, esta decisión ha abierto un debate sobre la presión que enfrentan los hijos de figuras públicas, quienes constantemente son comparados con sus padres y juzgados por cada elección personal.

Isa, lejos de ocultarse, ha mostrado seguridad en sus publicaciones, reafirmando que su estilo es parte de su identidad.

Los seguidores de Isa y de Karina esperan con ansias la llegada del bebé, del cual todavía no se han revelado mayores detalles.