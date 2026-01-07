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¿La selección Colombia se verá afectada por Nana Kwaku Bonsam? Esto dijo un reconocido vidente

Un tarotista analizó el Colombia vs. Ghana y habló sobre la posible influencia del famoso chamán africano en el partido.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Lanzan inesperada predicción sobre Colombia y el famoso chamán que se volvió viral en el Mundial
¿Nana Kwaku Bonsam afectará a Colombia? Esta fue la inquietante predicción antes del partido (Foto Darrian Traynor / AFP) (Foto ULISES RUIZ / AFP)

La expectativa por el partido entre Colombia y Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ha generado todo tipo de predicciones en redes sociales.

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En esta ocasión, un tarotista argentino compartió una lectura de cartas en la que habló sobre el resultado del compromiso y mencionó al famoso chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam.

El hombre, conocido en redes sociales como Darío Castillo, ha venido publicando videos en los que realiza lecturas para anticipar lo que podría ocurrir en los partidos del Mundial.

¿Colombia tendrá problemas ante Ghana? Esto reveló un tarotista sobre el famoso chamán africano
Tarotista habló del Colombia vs. Ghana y lanzó una inesperada predicción sobre Nana Kwaku Bonsam (Foto Roberto Schmidt / AFP)

¿Qué dijo Darío Castillo sobre el partido de Colombia vs. Ghana?

En su más reciente video, Darío Castillo aseguró que la Selección Colombia podría verse afectada por las supuestas energías del reconocido chamán ghanés, quien semanas atrás afirmó haber realizado rituales para perjudicar el rendimiento del delantero inglés Harry Kane durante el encuentro entre Inglaterra y Ghana.

Según el tarotista, durante el partido entre Colombia y Ghana podrían presentarse situaciones difíciles de explicar debido a energías que, según él, intentarían afectar al combinado nacional.

A pesar de esa lectura, Castillo aseguró que las cartas favorecen a la Selección Colombia. Indicó que el marcador terminaría 3-1 a favor del equipo colombiano y que el encuentro podría resolverse dentro de los 90 minutos reglamentarios.

Sin embargo, también afirmó que esas supuestas energías podrían provocar que el compromiso se extienda hasta el tiempo extra e, incluso, llegue a definirse desde el punto penal.

Finalmente, sostuvo que Colombia sería la selección que avanzaría a los octavos de final del Mundial 2026.

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¿Quién es el famoso chamán ghanés que se volvió viral en el Mundial 2026?

Se trata de Nana Kwaku Bonsam, cuyo nombre real es Stephen Osei Mensah. Es un sacerdote y curandero espiritual de Ghana que ha ganado notoriedad por asegurar que realiza rituales relacionados con el fútbol, la política y otras figuras públicas.

Durante este Mundial, Bonsam aseguró públicamente que realizó trabajos espirituales para impedir que Harry Kane anotara frente a Ghana. El partido terminó empatado 0-0, hecho que hizo que sus declaraciones se volvieran virales en redes sociales.

Hasta el momento, el chamán no ha realizado ninguna declaración sobre la Selección Colombia ni ha afirmado haber hecho algún tipo de ritual relacionado con el partido frente a Ghana.

¿Nana Kwaku Bonsam afectará a Colombia?
Un tarotista aseguró que Colombia podría enfrentarse a situaciones inesperadas durante el duelo contra Ghana. (Foto Darrian Traynor / AFP)
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