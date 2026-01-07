Nodal y Ángela Aguilar fueron captados con inusual celebración en partido de México en el Mundial

México celebró una importante victoria en la noche del 30 de junio tras derrotar 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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El triunfo le permitió a la selección anfitriona avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, en un partido disputado en el Estadio Azteca.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, quienes también llamaron la atención fueron Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes asistieron al encuentro y fueron captados celebrando desde la tribuna.

Así celebraron Christian Nodal y Ángela Aguilar la clasificación de México. (Fotos: AFP)

¿Cómo celebraron Christian Nodal y Ángela Aguilar el triunfo de México?

El Estadio Azteca fue el escenario del compromiso en el que México consiguió un nuevo paso en su camino por el Mundial 2026. Miles de aficionados acompañaron a la selección y, entre ellos, estuvieron los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar.

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A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a la pareja disfrutando del partido y celebrando el triunfo del equipo mexicano.

En las imágenes se ve a Christian Nodal gritando con emoción mientras festeja el triunfo de su selección. A su lado aparece Ángela Aguilar, quien lo abraza por la espalda y no deja de sonreír durante la celebración.

Después ambos continúan aplaudiendo y compartiendo del momento junto al resto de aficionados que se encontraban en la tribuna a lado de ellos.

¿Qué dijeron sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar tras triunfo de México?

Como ha ocurrido en otras ocasiones, la aparición pública de Christian Nodal y Ángela Aguilar volvió a generar una ola de reacciones entre los usuarios de internet.

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"La envidia con Ángela es que ella sí pudo ir al estadio con su marido", fue uno de los comentarios que generó risas en redes sociales tras el encuentro balompédico.

Desde el inicio de su relación, ambos artistas han estado en medio de la polémica debido a que han sido señalados una presunta infidelidad por parte de Christian Nodal hacia Cazzu.

Así celebraron Christian Nodal y Ángela Aguilar la clasificación de México. (Fotos: AFP)

Además, muchos recuerdan que Ángela Aguilar era cercana tanto al cantante mexicano como a la artista argentina, así como a la pequeña hija que ambos tuvieron durante su relación.

Por esa razón, las críticas hacia la cantante no han cesado y, una vez más, su aparición junto a Christian Nodal en el partido de México volvió a generar críticas.