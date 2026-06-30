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Se viraliza video de 1987 que "predice" a Colombia como campeón del Mundial 2026: esto dice

Un video de 1987 se hace viral tras predecir que Colombia ganaría el Mundial 2026. El clip ha generado ilusión entre los hinchas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Predijeron hace 40 años que Colombia ganaría el Mundial 2026? La verdad del video viral
Se viraliza video de 1987 que predice victoria de Colombia Mundial 2026 (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)

En los últimos días comenzó a circular masivamente en redes sociales un video que ha despertado la ilusión de muchos hinchas de la Selección Colombia. En las imágenes aparece un hombre, supuestamente entrevistado en la década de 1980, asegurando que Colombia sería la selección campeona del Mundial de 2026.

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El clip ha sido compartido miles de veces en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde numerosos usuarios afirman que se trata de una "profecía" realizada hace más de cuatro décadas. Sin embargo, la realidad detrás del video es muy diferente.

El video que asegura que Colombia será campeón del Mundial 2026 está confundiendo a miles
¿Predijeron hace 40 años que Colombia ganaría el Mundial 2026? La verdad del video viral (Foto ULISES RUIZ / AFP)

¿Qué dice el hombre sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026?

En la grabación se observa a un hombre respondiendo una entrevista mientras asegura que Colombia levantará la Copa del Mundo en la edición de 2026.

El contenido ha generado miles de comentarios de aficionados que expresan su emoción y esperanza por el buen momento que vive la Tricolor en el torneo. Incluso algunos usuarios muestran el video como una predicción hecha muchos años antes del Mundial.

No obstante, no existe evidencia de que esa entrevista haya ocurrido realmente en los años 80.

Diversos usuarios y verificadores de contenido han señalado que el video fue creado utilizando herramientas de inteligencia artificial, y aunque parece real por los detalles que tiene, en realidad es falso.

Este tipo de contenidos, conocidos como deepfakes, buscan recrear escenas ficticias con un alto nivel de realismo, por lo que pueden llevar a confusión cuando se difunden sin contexto.

Hasta el momento no existe ningún registro audiovisual que confirme que una persona realizó esa supuesta predicción hace más de 40 años.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Mientras el video continúa circulando, la Selección Colombia se prepara para disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo nacional avanzó como líder de su grupo tras sumar siete puntos, producto de dos victorias y un empate frente a Portugal. Su próximo rival será Ghana, en un partido programado para el 3 de julio, a las 8:30 p. m. (hora colombiana).

En la historia de los mundiales, la mejor participación de Colombia fue en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final. En esta edición, la Tricolor buscará superar ese registro y continuar avanzando en el torneo, aunque cualquier posibilidad de ser campeona dependerá únicamente de lo que ocurra en la cancha.

Supuesta predicción sobre Colombia campeón del Mundial 2026 causa furor: ¿es real?
Colombia se prepara para jugar contra Ghana el viernes 3 de julio a las 8:30 pm. (Foto ULISES RUIZ / AFP)
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