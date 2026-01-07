La selección de Ecuador se despidió del Mundial 2026, tras perder 2-0 ante México en los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca. Sin embargo, lo que más sorprendió a los fanáticos fue la decisión del director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, quién concluyó su contrato con el equipo.

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El entrenador argentino Sebastián Beccacece no logró que la selección ecuatoriana permaneciera en el Mundial de Fútbol 2026 y su contrato finalizó (FOTO POR ALFREDO ESTRELLA / AFP).

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¿Cuál fue la decisión del director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, tras la derrota de su equipo en el Mundial?

El entrenador argentino dejó de ser el técnico de Ecuador tras la derrota en la Copa Mundial de Fútbol. Sebastián Beccacece confirmó que su contrato terminó, durante una conferencia de prensa.

“Mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial, hoy finalizó el Mundial”.

Sin embargo, expresó que su deseo era continuar con el proyecto que había iniciado previo al torneo.

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¿Qué dijo el director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, sobre el desempeño del equipo en el Mundial?

Sebastián Beccaece reconoció que la selección avanzó bastante desde que tomó el mando del equipo en 2024, luego de la salida de Félix Sánchez Bas. “Creo que sí se mejoró lo del Mundial pasado y lo de la eliminatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial”.

El argentino también agregó que, aunque su selección estuvo a un paso de pasar a octavos, se despiden con mucho cariño de un torneo tan importante:

“Estuvimos a un partido de pasar otra vez y no lo pudimos hacer, y corresponde hoy retirarnos de un lugar que realmente queremos mucho, que nos sentimos muy bien”.

Los ecuatorianos perdieron ante México 2-0 y perdieron su lugar en el Mundial 2026 (FOTO POR ALFREDO ESTRELLA/AFP).

¿Cuáles fueron los logros de Ecuador bajo el liderazgo del director técnico Sebastián Beccacece?

Durante el tiempo que Sebastián Beccaece acompañó a la selección ecuatoriano logró que 'La Tri' completara una Eliminatoria Sudamericana y clasifica al Mundial 2026, como una de las selecciones más competitivas de la región.

Algunos de los triunfos incluyen: el 1-0 ante la selección de Argentina en septiembre de 2025, y el 2-1 frente a la selección de Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026.

Durante su periodo al mando del equipo, Sebastián Beccacece tuvo: 9 victorias, 12 empates, y 3 derrotas; dos de esas derrotas ocurrieron en el Mundial de Fútbol 2026. La eliminación de Ecuador deja sentimientos encontrados por parte de los fanáticos, pero sin duda grandes victorias como el 2 a 1 con Alemania.