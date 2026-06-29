Zidane se pronunció sobre Colombia tras su empate con Portugal y dejó una inesperada predicción

El pasado sábado 27 de junio, Colombia se enfrentó a Portugal en su último partido de la fase de grupos en la Copa Mundial FIFA 2026; aunque quedaron empatados, la tricolor clasificó de primeras en la tabla de posiciones.

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Ahora, comienzan los juegos de los dieciseisavos y aquí ya es decisivo el destino de cada país, pues quien pierda, queda por fuera de la copa del mundo, por eso, se sienten tantos nervios, pero se mantiene la fe intacta de que la tricolor pueda llegar muy lejos en este Mundial.

Tras su juego contra Portugal, los colombianos dejaron ver que no son un rival débil, pues hasta el mismo Cristiano Ronaldo dijo que son un equipo muy fuerte yes que como no, si resistieron más de 90 minutos ante uno de los países más fuertes en el fútbol.

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Por su lado, quien también habló de la Selección Colombia fue Zinedine Zidane, exentrenador del Real Madrid y quien mantenía en la banca a James Rodríguez cuando hizo parte de ese equipo.

¿Qué dijo Zinedine Zidane sobre la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026?

Luego del comentado partido entre Colombia y Portugal el pasado sábado en la Copa Mundial FIFA 2026, expertos destacaron lo bien que está jugando la tricolor y, de hecho, algunos comentaristas se atrevieron a mencionar que ha sido uno de los mejores juegos de esta copa.

Las palabras de Zidane sobre Colombia tras el empate con Portugal. (AFP/ Roberto Schmidt)

Por eso mismo, Zinedine Zidane, exentrenador del Real Madrid, dio su opinión sobre este juego y reveló su opinión sobre la Selección Colombia, lo que sorprendió.

"La gente mira el marcador y dice que fue 0-0. Yo vi el partido y vi algo completamente diferente. Colombia no sobrevivió contra Portugal, los superó. Lo único que faltó fue un gol que lo habría cambiado todo”.

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¿Zinedine Zidane ve en la final de la Copa Mundial a Colombia?

Entre todo lo que dijo, Zinedine Zidane mencionó que, prácticamente Colombia no es rival pequeño, ya que pidió que se olvidaran de los nombres grandes, luego de ver a los cafeteros sin miedo en la chancha frente a Portugal.

Zidane se pronunció sobre Colombia y lanzó un mensaje que ilusiona. (AFP/ Michael Reaves )

Por eso, dijo que, para él, la tricolor es una de las selecciones favoritas en este Mundial 2026 y que, “Colombia tiene todo lo necesario para levantar el trofeo”.

Además, habló del gol anulado y dijo que, los jugadores merecían ese momento, peor que, jugaron con coraje.