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Cristiano Ronaldo se pronunció sobre la Selección Colombia tras su empate

Cristiano Ronaldo reaccionó cuando le preguntaron sobre su empate ante la Selección Colombia y sorprendió al referirse de la tricolor.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La reacción de Cristiano Ronaldo tras enfrentar a Colombia
Cristiano Ronaldo envió un mensaje a Colombia tras el empate en el Mundial. (AFP/ CHANDAN KHANNA - AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

El pasado sábado 27 de junio, La Selección Colombia se enfrentó en su último partido del grupo K en la Copa Mundial FIFA 2026 , contra Portugal, de quienes no dejaron vencer.

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Precisamente, el juego quedó con un marcador de cero a cero, pese a que Dávinson Sánchez que, según el VAR estaba fuera de lugar y por eso no lo validaron, lo que generó la frustración de los colombianos.

Sin embargo, fue un gran partido y la tricolor demostró que es un equipo bastante fuerte y no es rival pequeño para nadie: de hecho, este juego fue considerado como uno de los mejores de lo que va la copa mundial.

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Tras estos resultados, Colombia clasificó de la fase de grupos a los dieciseisavos de primeras en la tabla de posiciones, pues los juegos anteriores los había ganado y no podía perder su partido contra Portugal para no perder el primer puesto.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldp tras su juego contra Colombia en la Copa Mundial 2026?

Luego del partido de Colombia Vs Portugal el pasado sábado en la Copa Mundial FIFA 2026, los colombianos tienen toda la expectativa de que la tricolor llegue muy lejos en este importante evento deportivo, pues han demostrado que son muy buenos en la cancha.

Cristiano Ronaldo envió un mensaje a Colombia tras el empate en el Mundial
Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre Colombia tras el empate en el Mundial. (AFP/CHANDAN KHANNA)

Esto ha sorprendido a quienes no le han tenido fe a la Selección, ya que se dijo que no se volverían a ilusionar por un partido, pero esto no es así; ahora, la fe está más intacta que nunca.

Por su lado, el mismo Cristiano Ronaldo reaccionó tras su juego contra los colombianos y reveló cómo le pareció este enfrentamiento: “equipo muy fuerte. Mucho, mucho.”, respondió a un corresponsal que le preguntó su opinión sobre los cafeteros.

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¿Cuándo vuelve A jugar Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026?

Tras su partido contra Portugal, Colombia descansa por unos días de las canchas y se preparan para una de las fases más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, pues ya se enfrenta en los dieciseisavos.

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre Colombia tras el empate en el Mundial
La reacción de Cristiano Ronaldo tras enfrentarse a Colombia. (AFP/CHANDAN KHANNA)

Este es un momento decisivo en la copa porque no hay tres oportunidades como en la fase de grupos, sino que el que perder de ahora en adelante, queda fuera del mundial.

Por eso mismo, los nervios aumentan y el viernes 3 de julio, los colombianos se enfrentarán a Ghana a las 8:30 pm; un juego imperdible que causará emociones.

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