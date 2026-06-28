Colombia avanza en el Mundial 2026. Después de que el equipo de Néstor Lorenza se enfrentó contra Portugal, se definieron los dieciseisavos de final del torneo de fútbol más importante del mundo.

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Como capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez tiene la responsabilidad de impartir seguridad. En el reciente encuentro con Portugal, el 10 compartió con Cristiano Ronaldo y se viralizaron en redes sociales.

Partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 | Foto Chandan Khanna / AFP.

Colombia no la tiene fácil, pero tampoco es imposible. Los expertos ven a la Selección con más oportunidades de seguir escalando en el Mundial 2026. Mientras eso pasa, James Rodríguez reaccionó al reciente partido.

¿Cómo reaccionó James Rodríguez al partido de Colombia contra Portugal y cuál foto publicó con Cristiano Ronaldo?

James Rodríguez aprovechó para subir fotografías en su perfil oficial de Instagram. El 10 de la Selección eligió varias instantáneas que lo muestran en el terreno de juego y en una de ellas está abrazándose con Cristiano Ronaldo.

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Como descripción, el jugador colombiano escribió que hubo un buen trabajo por parte de todo el equipo, a la vez que la ilusión se mantiene.

"Buen trabajo de todo el grupo en primera fase y lo que viene nos hace mucha ilusión", se interpreta en el post.

Queda por esperarse cómo se desenvolverá Colombia el próximo viernes 3 de julio, día en el que se enfrentará contra Ghana. Mientras tanto, vale la pena recalcar que la tricolor lidera el Grupo K tras haber jugado contra Portugal.

El reciente post de Rodríguez no solo tiene su reacción, sino que a la vez la de los miles de seguidores e internautas que lo apoyan digitalmente en cada aparición que hace en las redes sociales. En ese sentido, abundan los mensajes positivos para el capitán de la Selección, mientras que los hinchas anhelan nuevos triunfos.

James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia | Foto Patricia de Melo Moreira / AFP.

¿Por qué anularon el gol de Colombia a Portugal?

En el reciente partido de Colombia vs. Portugal, el combinado de Néstor Lorenzo anotó un gol por parte de Dávinson Sánchez, pero fue anulado. La razón de ello es que hubo un milimétrico fuera de juego, es decir, el jugador se adelantó por una distancia mínima y eso le quitó el triunfo a la Selección.

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Como se había mencionado, el próximo partido de Colombia será el viernes 3 de julio contra Ghana a las 8:30 p.m. por el Canal RCN y Deportes RCN.