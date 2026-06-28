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Karol G le escribió a Abelardo de la Espriella una contundente carta: ¿lo criticó o lo respaldó?

Tras una semana de las elecciones en Colombia, Karol G se dirigió ante Abelardo de la Espriella y le hizo peticiones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karol G, Abelardo de la Espriella
Karol G le escribió a Abelardo de la Espriella una contundente carta | Foto Luis Acosta y David Becker / Getty Images via AFP.

Ya ha pasado una semana después de las elecciones presidenciales en Colombia y Abelardo de la Espriella será el nuevo jefe de Estado. No obstante, la política de gobierno ha hecho que los artistas colombianos se pronuncien, de modo que Karol G lo hizo con un contundente mensaje.

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¿Qué le escribió Karol G a Abelardo de la Espriella?

A través de su perfil oficial en X, antes Twitter, la estrella paisa compartió un mensaje dirigido a Abelardo de la Espriella. Con la fecha del sábado 27 de junio de 2026, a las 11:35 p.m., Karol G publicó las palabras que escribió y resaltó que esto es por Colombia.

De acuerdo con la misiva, Karol G resaltó la esperanza, pero a la vez la exigencia de lo que se avecina para el país. Lo primero que comunicó es que el mensaje no es ni como simpatizante ni opositora, sino que sus palabras son de una colombiana que ama a su nación.

Karol G
Karol G resaltó el amor tan profundo que siente por Colombia | Foto Ian Maule / AFP.

"Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar a todos. Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos od1o", se lee.

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¿Qué le pidió Karola G a Abelardo de la Espriella?

Karol G le pidió al electo presidente que recuerde que el poder que recibió hace una semana no se trata de un "trofeo", sino que puntualizó que es una responsabilidad. En la misma vertiente, solicitó a de la Espriella que escuchara a todos, sin gobernar necesariamente para un partido, ideología o sector.

Abelardo de la Espriella
Presidente electo Abelardo de la Espriella | Foto Luis Acosta / AFP.

Lo anterior no es todo, ya que en la carta la intérprete antioqueña pidió por la educación de los más pequeños, las familias trabajadoras, los campesinos, los emprendedores y los jóvenes.

"Recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos", agregó.

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Por último, Carolina Giraldo, nombre de pila de Karol G, remarcó que Colombia necesita líderes capaces de unir y que demuestren resultados. Además, hizo un llamado para los demás miembros del gobierno nacional, para que no solo prometan sino que cumplan.

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