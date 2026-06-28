James Rodríguez disfruta al máximo el que sería su último Mundial con la Selección Colombia. El talentoso 10 fue la gran figura del combinado nacional en el empate ante Portugal y que le permitió a la tricolor terminar primera de su grupo.

En ese encuentro, James salió sustituido por Juan Fernando Quintero en medio de aplausos y ovaciones que caían desde las tribunas.

¿Cuál es el nuevo logro que suma a su carrera el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez?

Aunque antes del torneo se especuló sobre el nivel del cucuteño, James ha demostrado con creces que su talento está intacto para llevar a la selección muy lejos en la Copa del Mundo.

Pues bien, en medio de la participación de la tricolor en el certamen orbital, James David sumó un nuevo logro a su exitosa carrera: se convirtió en el jugador colombiano con más partidos en Copas Mundiales de la FIFA.



Con su presencia ante Portugal, Rodríguez llegó a los 11 partidos, sumando así un nuevo hito a su gran carrera profesional.

¿Cuándo fue el primer partido que jugó James Rodríguez con Colombia en un Mundial?

La historia entre James y las Copas del Mundo empezó en Brasil 2014, más exactamente el 14 de junio cuando la tricolor enfrentó a Grecia y de paso rompió una sequía de 16 años sin participar en Mundiales de Fútbol.

James Rodríguez fue gran figura en el juego ante Portugal. Foto: AFP - Charly Triballeau

Ese día, el 10 marcó un gol y fue gran figura. En Brasil 2014, Colombia firmó su mejor actuación en un torneo de esta envergadura, pues llegó por primera vez a cuartos de final. James fue el goleador con seis tantos y ganó el Premio Púskas por el gol marcado ante Brasil; además, fue incluido en el 11 ideal de la Copa.

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Cuatro años más tarde llegó su participación en Rusia 2018. Allí James no pudo figurar de la misma manera que en Brasil, ya que fue afectado por una lesión que le impidió estar en el cien por ciento de sus capacidades.

El intermitente nivel de James lo sintió Colombia, que se quedó en octavos de final tras perder ante Inglaterra a través de los penales. La tricolor no clasificó a Qatar 2022, así que tuvieron que pasar cuatro años más para ver de nuevo a la selección y a James en un Mundial.

El 10 ya fue titular ante Uzbekistán, Congo y Portugal, y seguramente lo será en dieciseisavos de final frente a Ghana, por lo que seguirá sumando logros con la camiseta amarilla.

¿Qué dijo James Rodríguez tras el empate entre Colombia y Portugal por la Copa del Mundo?

James Rodríguez reaccionó ante esta gran noticia en sus redes sociales y reposteó la publicación de la Federación Colombiana de Fútbol en su cuenta personal de Instagram, la cual acompañó con un emoji de la bandera colombiana.

James Rodríguez envió un mensaje de optimismo de cara a la segunda ronda del Mundial de Fútbol. (Foto AFP: Luis Acosta).

James compartió un mensaje en sus redes sociales tras el empate colombiano ante Portugal. El jugador publicó seis fotografías y las acompañó con un mensaje que genera ilusión de cara a la siguiente ronda del Mundial.

“Buen trabajo de todo el grupo en primera fase y lo que viene nos hace mucha ilusión”, escribió el 10 ‘cafetero’.

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Sus compañeros de selección, Luis Díaz, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma y Johan Mojica comentaron la publicación y reafirmaron el talento del capitán colombiano.