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Los mejores memes que dejó el partido de Colombia contra Portugal: hasta pusieron a bailar a James

Tras del partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026, los memes inundaron las redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Los memes del partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026
Los mejores memes que dejó el partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

La Selección Colombia se enfrentó a Portugal este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido correspondiente al Mundial de Fútbol 2026 que dejó varios momentos dentro del terreno de juego.

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¿Qué pasó en el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

Las redes sociales se llenaron de memes y reacciones sobre lo ocurrido durante el compromiso, especialmente por algunas jugadas que marcaron el desarrollo del partido.

Durante el primer tiempo, Colombia mostró un mejor desempeño que el equipo de Portugal y tuvo las opciones más claras para abrir el marcador con el 1-0.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de James Rodríguez, quien protestó una decisión arbitral luego de considerar que una jugada debía sancionarse como tiro de esquina.

Los memes del partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026
Los mejores memes que dejó el partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Sin embargo, el juez del compromiso determinó que no era así y el juego continuó. La mejor jugada que tuvo Portugal, la hizo la estrella Cristiano Ronaldo y casi anota con una chilena.

En el segundo tiempo, Colombia de nuevo fue protagonista y tuvo algunas opciones. Pero al minuto 89' Davinson Sánchez anotó pero lo anularon por fuera de lugar.

¿Contra quién jugará Colombia en el próximo partido del Mundial?

Como ya se conocía antes del compromiso, si Colombia perdía contra Portugal, jugaría contra Croacia; si conseguía la victoria, enfrentaría a Ghana en el próximo encuentro del Mundial.

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Asimismo, en caso de empate, el próximo rival de la Selección Colombia también sería Ghana. En este caso tras quedar Colombia empatada.

Los memes del partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026
Los mejores memes que dejó el partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

En redes sociales los memes no se hicieron esperar y muchos usuarios reaccionaron con imágenes relacionadas con películas, videojuegos y hasta mencionaron a Davinson Sánchez.

Uno de los memes decía: "Dios mío, este partido ESTÁ MUY CARDIACO, me tienen pariendo. ¡VAMOS COLOMBIA!", acompañado de una imagen de James Rodríguez llorando en un partido de la Selección Colombia.

Otro mostraba a un hombre disfrazado de Jesús bailando en la tribuna junto a varios hinchas: "Portugal es imparable", seguido de: "Colombia con la realidad totalmente distorsionada", acompañado de una imagen del videojuego FIFA.

 

Como era de esperarse, también volvió a aparecer el ya conocido meme del papá de Luis Díaz desmayándose durante un partido de la Selección Colombia.

Otra que más hizo reír a los usuarios mostraba a James Rodríguez muy joven bailando: "Portugal puede tener a Cristiano Ronaldo, pero nosotros tenemos cierto movimiento de cadera de James".

 

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