Así fue el abrazo entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo antes del duelo Colombia vs. Portugal

Antes del pitazo inicial del partido entre Colombia y Portugal en el Mundial de Fútbol 2026, James Rodríguezy Cristiano Ronaldo protagonizaron un inesperado momento llamó la atención.

¿Cómo fue el encuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo antes del partido?

Mientras ambas selecciones esperaban la indicación para salir al terreno de juego, varias cámaras captaron el instante en el que los dos futbolistas se encontraron en el túnel de ingreso al estadio.

El saludo entre los dos no pasó desapercibido y despertó reacciones entre los seguidores de ambos jugadores.

En las imágenes se observa que James Rodríguez se acercó a Cristiano Ronaldo para saludarlo antes del inicio del compromiso.

Ambos se dieron un fraternal abrazo y tuvieron una breve conversación mientras esperaban el momento de salir al campo.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo protagonizaron inesperado momento antes del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Después del abrazo, Cristiano le dio unas palmadas en el pecho a James mientras cruzaban algunas palabras.

Instantes después, el colombiano se acercó al oído del delantero portugués para decirle algo que provocó que ambos terminarán entre risas antes de continuar con el protocolo previo al partido.

¿Por qué James Rodríguez y Cristiano Ronaldo tienen una buena relación?

Los dos futbolistas han tenido buena relación durante años. La amistad entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se remonta a la etapa en la que ambos compartieron camerino en el Real Madrid.

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Los dos coincidieron en el equipo español entre 2014 y 2017, periodo en el que disputaron varias temporadas juntos y conquistaron importantes títulos con el club blanco.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo protagonizaron inesperado momento antes del Mundial 2026. (Foto: AFP)

El partido entre Colombia y Portugal había generado gran expectativa entre los aficionados por el enfrentamiento entre dos de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

Además, para muchos seguidores este podría ser uno de los últimos mundiales que disputen tanto James Rodríguez como Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta la trayectoria de sus carreras deportivas.

Por su parte, James Rodríguez llegó a 11 partidos con la Selección Colombia en los Mundiales, esto lo convierte en el jugador de la Tricolor con más encuentros en el torneo más importante del mundo.

Si Colombia pierde contra Portugal, jugará contra Croacia; si gana, enfrentará a Ghana en el próximo encuentro del Mundial.