Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Esposa de Cody Gakpo compartió doloroso mensaje tras la pérdida del bebé que esperaba: “nuestro hijo”

La esposa de Cody Gakpo compartió desgarrador mensaje tras la pérdida del bebé que esperaban juntos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Noa van der Bij compartió desgarrador mensaje tras la pérdida del bebé que esperaba con Cody Gakpo
El mensaje de la esposa de Cody Gakpo tras perder a su bebé en el Mundial 2026. (Fotos: AFP y Freepik)

Noa van der Bij, esposa del futbolista neerlandés Cody Gakpo, conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje de despedida para el bebé que estaba esperando junto al delantero de la selección de Países Bajos.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió esposa de Cody Gakpo para despedir a su bebé?

La modelo publicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales, acompañadas de una fotografía en la que aparece el bebé envuelto en una manta, mientras ella y Cody Gakpo colocan sus manos sobre él.

La noticia la dio ella misma en sus redes sociales y luego fue compartida por el jugador donde generó de inmediato cientos de mensajes de apoyo para la pareja, que hace apenas unas semanas había anunciado que esperaba a su segundo hijo.

Artículos relacionados

En el mensaje, la modelo expresó el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida y dedicó unas palabras para recordar al bebé que esperaban con ilusión.

Noa van der Bij compartió desgarrador mensaje tras la pérdida del bebé que esperaba con Cody Gakpo
El mensaje de la esposa de Cody Gakpo tras perder a su bebé en el Mundial 2026. (Fotos: Freepik)

“Con el corazón roto, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Amado por siempre. Por siempre nuestro hijo”.

La noticia llegó meses después de que la pareja confirmara públicamente el embarazo.

En mayo habían compartido una publicación anunciando que agrandarían la familia y posteriormente Noa mostró en varias ocasiones el avance de su embarazo, cuando ya tenía cerca de cinco meses de gestación.

¿Qué se sabe de Cody Gakpo tras la publicación de su esposa?

Sin duda la noticia ha generado conmoción en torno a la pareja, pues Cody Gakpo estaba en Estados Unidos disputando el Mundial de Fútbol 2026 con la selección de Países Bajos.

Artículos relacionados

Hace pocos días el delantero estuvo en la victoria 3-1 sobre Túnez, resultado que clasificó a su selección y dejó eliminado al conjunto africano. El próximo compromiso del equipo será frente a Marruecos, en Monterrey.

Cody Gakpo se mostró devastado por la muerte de su bebé.

Hasta el momento no se conoce si el futbolista podrá estar presente en ese encuentro, mientras atraviesa este difícil momento junto a su esposa, quien lo había acompañado durante el Mundial de Fútbol 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Los memes del partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Los mejores memes que dejó el partido de Colombia contra Portugal: hasta pusieron a bailar a James

Tras del partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026, los memes inundaron las redes sociales.

La hinchada de Colombia no defraudó en Miami. Copa Mundial

La hinchada colombiana emocionó en el partido frente a Portugal por su forma de alentar | VIDEO

La fiebre amarilla retumbó en Miami y emocionó a Colombia en el duelo frente a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo sorprendieron con inesperado abrazo antes del Colombia vs. Portugal Mundial de fútbol

Así fue el abrazo entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo antes del duelo Colombia vs. Portugal

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo protagonizaron fraternal abrazo antes del partido de Colombia contra Portugal.

Lo más superlike

Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch sorprendieron al aparecer en Miami. Nicolás de Zubiría

Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch se unieron a la fiebre amarilla en el partido Colombia vs Portugal

Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch vivieron la pasión de la Selección Colombia en Miami y emocionaron a sus seguidores.

Jessi Uribe y Paola Jara Jessi Uribe

Jessi Uribe se cambió en público y mostró de más, desatando los celos de Paola Jara

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?