Esposa de Cody Gakpo compartió doloroso mensaje tras la pérdida del bebé que esperaba: “nuestro hijo”

Noa van der Bij, esposa del futbolista neerlandés Cody Gakpo, conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje de despedida para el bebé que estaba esperando junto al delantero de la selección de Países Bajos.

¿Qué mensaje compartió esposa de Cody Gakpo para despedir a su bebé?

La modelo publicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales, acompañadas de una fotografía en la que aparece el bebé envuelto en una manta, mientras ella y Cody Gakpo colocan sus manos sobre él.

La noticia la dio ella misma en sus redes sociales y luego fue compartida por el jugador donde generó de inmediato cientos de mensajes de apoyo para la pareja, que hace apenas unas semanas había anunciado que esperaba a su segundo hijo.

En el mensaje, la modelo expresó el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida y dedicó unas palabras para recordar al bebé que esperaban con ilusión.

El mensaje de la esposa de Cody Gakpo tras perder a su bebé en el Mundial 2026. (Fotos: Freepik)

“Con el corazón roto, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Amado por siempre. Por siempre nuestro hijo”.

La noticia llegó meses después de que la pareja confirmara públicamente el embarazo.

En mayo habían compartido una publicación anunciando que agrandarían la familia y posteriormente Noa mostró en varias ocasiones el avance de su embarazo, cuando ya tenía cerca de cinco meses de gestación.

¿Qué se sabe de Cody Gakpo tras la publicación de su esposa?

Sin duda la noticia ha generado conmoción en torno a la pareja, pues Cody Gakpo estaba en Estados Unidos disputando el Mundial de Fútbol 2026 con la selección de Países Bajos.

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Hace pocos días el delantero estuvo en la victoria 3-1 sobre Túnez, resultado que clasificó a su selección y dejó eliminado al conjunto africano. El próximo compromiso del equipo será frente a Marruecos, en Monterrey.

Hasta el momento no se conoce si el futbolista podrá estar presente en ese encuentro, mientras atraviesa este difícil momento junto a su esposa, quien lo había acompañado durante el Mundial de Fútbol 2026.