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Esposa de Falcao envió un mensaje al futbolista que perdió a su esposa en los terremotos de Venezuela

Lorelei Tarón reaccionó al mensaje que el futbolista dedicó a su esposa tras la tragedia en Venezuela.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esposa de Falcao reaccionó al desgarrador mensaje del futbolista que perdió a su esposa en Venezuela
Lorelei Tarón envió emotivo mensaje al futbolista que perdió a su esposa durante los terremotos. (Fotos: AFP y Freepik)

Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao, conmovió al enviarle un mensaje de apoyo al futbolista Héctor "Kike" Bello, quien perdió a su esposa durante los terremotos en Venezuela.

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¿Qué mensaje le envió Lorelei Tarón a Héctor "Kike" Bello?

La emergencia se presentó en la tarde del pasado miércoles 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 afectaron varias ciudades del vecino país, dejando a numerosas personas damnificadas.

Un día después, cuando comenzaron a conocerse las historias que dejó esta tragedia, una de las que más llamó la atención fue la del jugador de Cumaná de Campeones, Héctor "Kike" Bello, quien reveló que su esposa falleció en medio de la emergencia mientras protegía a la pequeña hija.

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En medio del difícil momento que atraviesa, el futbolista compartió unas fotografías de su esposa junto a su hija, acompañadas de un emotivo mensaje en el que le agradeció el acto que tuvo para salvar a la menor y le prometió que siempre le contará quién fue su mamá y lo que hizo por ella.

Lorelei Tarón y Falcao García posan para las cámaras

Las imágenes generaron cientos de reacciones en redes sociales. Entre ellas estuvo la de Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao, quien decidió dejarle unas palabras de apoyo al deportista.

"Lo siento mucho", escribió Lorelei, acompañando su mensaje con el emoji de un corazón roto.

¿Qué le dijo Héctor "Kike" Bello a su hija tras la tragedia?

Horas después, el futbolista volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales con una nueva publicación dedicada a su hija, en la que expresó el dolor que está viviendo tras la pérdida de su esposa.

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"Hija, necesito que seas fuerte, solo espérame un poco más. Necesito que seas tú la que sane mi corazón, que lo tengo en pedazos. No vas a ver a tu papito fuerte como siempre o sonriente, pero prometo sanarme y hacerte la niña más feliz del mundo. Ahora somos tú y yo".

En el mismo mensaje también recordó a su esposa y aseguró que confía en que ella los seguirá acompañando desde el cielo.

Volvió a temblar en Colombia este sábado 27 de junio en Cundinamarca: ¿sintió el sismo?

"Tu mamita nos cuidará desde el cielo. Yo sé que Andrea me dará fortaleza, yo sé que está viendo lo que estoy pasando y sé que también está sufriendo por nosotros", escribió el jugador.

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