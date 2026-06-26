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Nuevo sismo se registró en Colombia este viernes: ¿dónde fue el epicentro?

En la noche del viernes se registró un nuevo sismo en Colombia, luego de la reciente réplica de los terremotos en Venezuela.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nuevo sismo en Colombia
Entérate de los detalles del nuevo sismo en Colombia. (Foto: Freepik)

En la noche del viernes 26 de junio, el Servicio Geológico Colombiano registró un nuevo sismo en Colombia, luego de una de las réplicas que se han registrado tras los dos terremotos que impactaron a Venezuela.

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¿Dónde fue el epicentro del nuevo sismo en Colombia?

Como bien se conoce, el pasado miércoles el país vecino se vio afectado por dos terremotos, uno de magnitud 7.1 y otro de 7.5, que dejaron varias ciudades destruidas y cientos de personas afectadas.

El Servicio Geológico Colombiano ha estado reportando varios movimientos telúricos ocurridos durante estos días. Uno de los más recientes se registró hace pocos minutos y tuvo como epicentro la ciudad de Santa Marta.

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De acuerdo con el reporte que compartió a través de su cuenta oficial de X, el evento sísmico se presentó a las 19:54 y tuvo una magnitud de 3.4 con una profundidad superficial en la capital del departamento de Magdalena, Colombia.

Nuevo sismo en Colombia
Entérate de los detalles del nuevo sismo en Colombia. (Foto: Freepik)

Unas pocas horas antes las autoridades venezolanas también emitieron un nuevo movimiento telúrico en Venezuela a 44 km al norte de Maracay a las 6:16 p.m. es decir a las 5: 16 hora colombiana.

¿Cuántos sismos se han presentado tras terremotos en Venezuela?

Según los boletines que ha compartido la entidad colombiana desde el pasado miércoles cuando se presentó los terremotos en Venezuela, en Colombia se han registrado aproximadamente 10 movimientos telúricos.

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Todos estos movimientos se han presentado en diferentes partes de Colombia. Este viernes, el más reciente se registró en Santa Marta; anteriormente hubo sismos en Risaralda y Dagua (Valle del Cauca).

Ayer, 25 de junio, también se reportaron movimientos telúricos en Dabeiba (Antioquia), dos en Los Santos (Santander), Carmen del Darién (Curbaradó, Chocó) y Chigorodó (Antioquia).

Nuevo sismo en Colombia
Entérate de los detalles del nuevo sismo en Colombia. (Foto: Freepik)

Asimismo, el Servicio Geológico Colombiano también respondió una serie de preguntas relacionadas con los sismos. Una de ellas: si un gran terremoto puede desencadenar temblores en otras partes del mundo. La entidad respondió que no.

"No existe evidencia científica que demuestre que un gran sismo pueda desencadenar temblores en otras regiones. Aunque las ondas sísmicas pueden propagarse alrededor del mundo, cada evento depende de los múltiples factores geológicos y físicos propios del lugar donde ocurre".

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