¿Por qué algunos celulares avisaron antes del terremoto en Venezuela? Así funciona la alerta de Google

En medio de la conmoción que dejó los dos terremotos en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, también se ha generado preguntas relacionadas cómo funcionan las alertas de Google y cómo hacen las personas para activarlas.

¿Cómo funciona la alerta de sismos de Google?

Hace dos días segundos antes de la emergencia que se presentó en el vecino país, a varias personas les llegó la alerta y les avisó a muchos sobre lo que iba a ocurrir.

En redes sociales se viralizaron varios videos del momento del terremoto, en los que quedó en evidencia que algunas personas vieron la alerta en sus teléfonos y, segundos después, las cosas empezaron a moverse.

Artículos relacionados Talento internacional Esposa de futbolista falleció tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió, esto se sabe

Y es que esta alerta solo les llegó a los que poseen dispositivos Android. En el caso de los iPhone la alerta de Google no se encuentra integrada pues el sistema fue desarrollado principalmente para Android.

El Sistema de Alertas de Terremotos de Google es una función integrada en la mayoría de los teléfonos.

El sistema utiliza el acelerómetro del celular, un sensor que normalmente detecta el movimiento del dispositivo para funciones como cambiar la orientación de la pantalla.

Sin embargo, esta tecnología también puede identificar las primeras vibraciones que produce un terremoto.

Artículos relacionados Viral Hermana de James envió mensaje al futbolista que perdió a su esposa en los terremotos en Venezuela

Cuando varios teléfonos detectan esas señales al mismo tiempo, envían la información a Google.

En cuestión de segundos, el sistema compara los datos recibidos desde distintos dispositivos para confirmar si realmente se trata de un sismo y calcular la zona donde ocurrió junto con su magnitud.

Terremoto en Venezuela: la alerta de Google avisó segundos antes y así puede activarla.

Después de ese análisis, Google envía una notificación a las personas que podrían verse afectadas.

Existen dos tipos de alertas: BeAware (Mantente alerta), para movimientos de menor intensidad, y TakeAction (Actúa), diseñada para terremotos fuertes.

Esta última ocupa toda la pantalla del teléfono y activa una alarma sonora incluso cuando el dispositivo está en modo silencioso.

¿Cómo activar la alerta de terremotos de Google en Android?

Para hacerlo, solo debe ingresar a Configuración o Ajustes, seleccionar Seguridad y emergencia y buscar la opción Alertas de terremotos o Earthquake Alerts. Si aparece desactivada, basta con mover el interruptor para habilitarla.

En el caso de los iPhone existen aplicaciones que ofrecen este tipo de alertas.