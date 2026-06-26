Hermana de James envió mensaje al futbolista que perdió a su esposa en los terremotos en Venezuela

Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, envió mensaje al futbolista que perdió a su esposa durante los terremotos en Venezuela.

¿Qué mensaje le envió Juana Valentina al futbolista que perdió a su esposa en los terremotos de Venezuela?

La historia del futbolista de Cumaná de Campeones, Héctor "Kike" Bello, ha conmovido a miles de personas en redes sociales luego de que diera a conocer que su esposa falleció en medio de los terremotos registrados esta semana en Venezuela, mientras protegía a la hija.

Desde que el deportista compartió lo ocurrido, las muestras de solidaridad no han dejado de llegar.

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Entre los mensajes que recibió estuvo el de Juana Valentina, hermana del futbolista de la Selección Colombia James Rodríguez, quien reaccionó a una de sus publicaciones con unas sentidas palabras.

La empresaria y creadora de contenido expresó su pesar por la situación que atraviesa el jugador y le dejó un breve mensaje en redes sociales.

“Dios mío señor cuánto lo siento”, escribió Juana Valentina acompañado de emojis de corazones rotos y llanto.

Sumándose a las miles de personas que han manifestado su apoyo en medio del difícil momento que vive el deportista, también personalidades como Hugo García, pareja de Isabella Ladera; Lorelei Tarón, esposa de Falcao; entre otros más.

¿Qué publicó Héctor "Kike" Bello para generar estos emotivos mensajes?

En los últimos dos días, Héctor "Kike" Bello ha usado sus redes sociales para compartir diferentes actualizaciones relacionadas con la tragedia y también algunos mensajes dedicados a su esposa, quien perdió la vida tras quedar atrapada bajo los escombros de la vivienda donde se encontraba la familia cuando ocurrió el terremoto.

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La pequeña logró sobrevivir y fue rescatada con vida por los organismos de emergencia.

Este viernes, 26 de junio, el jugador compartió una serie de imágenes de su esposa junto a la bebé, acompañadas de un emotivo mensaje en el que recordó el acto de salvar la vida de su hija.

Futbolista que perdió a su esposa en los terremotos de Venezuela recibió mensaje de la hermana de James. (Foto: Freepik)