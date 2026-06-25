Futbolista compartió angustiante mensaje por su hija tras perder a su esposa en terremoto en Venezuela

El terremoto que sacudió a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio dejó miles de historias marcadas por la tragedia.

Una de las que más ha conmovido en las últimas horas es la del futbolista venezolano Héctor "Kike" Bello, quien a través de sus redes sociales compartió el difícil momento que atraviesa tras perder a su esposa durante la emergencia.

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¿Qué dijo el futbolista que perdió a su esposa tras el terremoto en Venezuela?

Mientras intentaba regresar para reencontrarse con su familia, el jugador publicó varias historias en Instagram en las que expresaba su preocupación por su pequeña hija, quien en este momento se encuentra al cuidado de su suegra.

En una de las historias Héctor Bello, el futbolista escribió un mensaje en el que pedía poder llegar lo antes posible hasta donde estaba su hija.

"Padre amado, hoy solo te pido que me ayudes a llegar lo más pronto posible con mi hija, que está solita. Guía mi camino, que ninguna piedra se cruce en el camino", escribió el deportista.

Este deportista que juega para el equipo de Cumaná de Campeones, horas antes dio a conocer que su esposa falleció tras quedar atrapada bajo los escombros de la vivienda donde se encontraba la familia durante el terremoto.

La pequeña logró sobrevivir y fue rescatada con vida por los organismos de emergencia.

¿Qué dijo el futbolista tras conocer la muerte de su esposa en medio del terremoto en Venezuela?

Tras confirmarse la muerte de su esposa, Héctor Bello compartió también en sus redes sociales un mensaje dedicado a la madre de su hija.

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"Nos dejaste solos en la lucha, mami. Me dejaste solito con nuestra hija", escribió el jugador y de una comenzó a ser compartida por cientos de usuarios en redes sociales.

El futbolista también publicó otro mensaje en el que expresó el dolor que vive tras la pérdida de su esposa.

"¿Cómo le digo yo eso a mi hija? Andrea, ¿cómo le explico a tu hija que perdiste la vida por salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada?”.

Estos mensajes se volvieron virales en redes sociales en donde muchos expresaron su solidaridad.