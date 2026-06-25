Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Futbolista compartió angustiante mensaje por su hija tras perder a su esposa en terremoto en Venezuela

El futbolista conmovió tras revelar que su esposa perdió la vida en el terremoto de Venezuela pero ahora pide ayuda para ver a su hija.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mensaje del futbolista que perdió a su esposa en terremoto en Venezuela
La petición de un futbolista por su hija luego de perder a su esposa en el terremoto en Venezuela. (Fotos: Freepik)

El terremoto que sacudió a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio dejó miles de historias marcadas por la tragedia.

Una de las que más ha conmovido en las últimas horas es la del futbolista venezolano Héctor "Kike" Bello, quien a través de sus redes sociales compartió el difícil momento que atraviesa tras perder a su esposa durante la emergencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el futbolista que perdió a su esposa tras el terremoto en Venezuela?

Mientras intentaba regresar para reencontrarse con su familia, el jugador publicó varias historias en Instagram en las que expresaba su preocupación por su pequeña hija, quien en este momento se encuentra al cuidado de su suegra.

En una de las historias Héctor Bello, el futbolista escribió un mensaje en el que pedía poder llegar lo antes posible hasta donde estaba su hija.

Artículos relacionados

"Padre amado, hoy solo te pido que me ayudes a llegar lo más pronto posible con mi hija, que está solita. Guía mi camino, que ninguna piedra se cruce en el camino", escribió el deportista.

Este deportista que juega para el equipo de Cumaná de Campeones, horas antes dio a conocer que su esposa falleció tras quedar atrapada bajo los escombros de la vivienda donde se encontraba la familia durante el terremoto.

La pequeña logró sobrevivir y fue rescatada con vida por los organismos de emergencia.

¿Qué dijo el futbolista tras conocer la muerte de su esposa en medio del terremoto en Venezuela?

Tras confirmarse la muerte de su esposa, Héctor Bello compartió también en sus redes sociales un mensaje dedicado a la madre de su hija.

Artículos relacionados

"Nos dejaste solos en la lucha, mami. Me dejaste solito con nuestra hija", escribió el jugador y de una comenzó a ser compartida por cientos de usuarios en redes sociales.

El futbolista también publicó otro mensaje en el que expresó el dolor que vive tras la pérdida de su esposa.

"¿Cómo le digo yo eso a mi hija? Andrea, ¿cómo le explico a tu hija que perdiste la vida por salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada?”.

Estos mensajes se volvieron virales en redes sociales en donde muchos expresaron su solidaridad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Silueta de mujer. Talento nacional

Ella es Miranda, la hermosa mujer que se robó las miradas en partido de la Selección Colombia

Los televidentes quedaron impactados con la belleza Miranda, quién fue enfocada por las cámaras en el estadio de Guadalajara.

Grietas por terremoto Viral

Impactante relato de un DT tras el fuerte sismo en Venezuela: "Se empezó a mover todo"

El director relató los angustiantes momentos que presenció durante los terremotos en Venezuela y contó cómo reaccionó.

Presentadores en vivo durante el terremoto en Venezuela Viral

Así fue el angustiante momento que vivieron unos presentadores en vivo durante el terremoto en Venezuela

El inesperado sismo interrumpió una transmisión en directo y el momento quedó registrado por las cámaras.

Lo más superlike

¿Qué pasó con la mamá de James Rodríguez? Denunció haber sido víctima de robo en el Mundial 2026 James Rodríguez

Mamá de James Rodríguez denunció haber sido víctima de robo durante el Mundial 2026

El hecho fue revelado por un amigo de la familia, quien compartió lo ocurrido a través de redes sociales.

J Balvin y Maluma Maluma

J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación