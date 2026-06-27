Karina García mostró el instante en que confirmó su embarazo y así reaccionó Kris R, ¿qué dijo?

Karina García sorprendió luego de mostrar por primera vez cómo fue el momento exacto en el que descubrió que estaba esperando un bebé de Krir R.

¿Cómo descubrió Karina García que estaba embarazada por tercera vez?

Cabe recordar que desde hace varios días la creadora de contenido despertó rumores de embarazo, luego de que algunos usuarios aseguraran haber notado cambios en su aspecto físico y en algunas publicaciones que realizaba en sus redes sociales.

Sin embargo, fue hasta el pasado miércoles, 24 de junio, cuando confirmó la noticia con una emotiva galería de fotografías tomadas en la playa, generando una ola de reacciones de famosos y fans.

Ahora, Karina decidió revelar un video en el que mostró cómo vivió ese momento junto a Kris R.

El video con el que Karina García mostró cómo descubrió que estaba embarazada de Kris R. (Foto: Canal RCN)

En el video contó que tenía un pequeño retraso y que eso la llevó a realizarse una prueba de embarazo.

"Como de mes y medio", comentó mientras recordaba lo nerviosa que se encontraba en ese momento.

La creadora de contenido también recordó que durante nueve años fue enfermera, mientras mostraba que Kris R le estaba enseñando a utilizar correctamente la prueba de embarazo.

"Tengo mucho susto", expresó mientras sostenía la prueba en sus manos y esperaba el resultado.

¿Cuál fue la reacción de Karina García y Kris R al conocer el resultado?

Durante esos minutos, tanto Karina como el cantante de trap dejaron ver los nervios que sentían. Mientras esperaban, ella no paraba de reír de manera nerviosa y ambos abrazados contando los segundos para conocer el resultado.

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Cuando finalmente apareció el resultado de la prueba, los dos se miraron sorprendidos. Karina por su parte no paraba de reír por los nervios del momento, mientras Kris R permanecía serio observando la prueba, al no creer lo que estaba viendo.

El video con el que Karina García mostró cómo descubrió que estaba embarazada de Kris R. (Foto: Canal RCN)

Tras el video los comentarios nos se hicieron esperar y muchos reaccionaron nuevamente con mensajes de felicitación. Y entre esas reacciones también estuvo la de Kris R quien sin dudar comento: