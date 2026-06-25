Sara Uribe lanzó mensaje tras romántica foto de Andreina Fiallo y Fredy Guarin: “ningún recuerdo”

Sara Uribe sorprendió al compartir un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención de sus millones de seguidores, justo cuando comenzó a circular una romántica imagen de Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

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¿Qué publicó Sara Uribe tras las imágenes de Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

El mensaje de la presentadora despertó reacciones, quienes no tardaron en relacionarlo con la reciente noticia sobre la reconciliación del exfutbolista con su expareja.

A través de su cuenta de Instagram, Sara Uribe compartió una serie de imágenes en las que aparece su hijo Jacobo con su uniforme de fútbol mientras juega en una cancha.

En otras fotografías Sara compartió fotos de sus mascotas y compartiendo con su familia en medio de una celebración.

Pero, más allá de las emotivas fotografías, lo que captó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación.

¿Indirecta? El mensaje de Sara Uribe que muchos vincularon con Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Foto: Canal RCN)

Sara Uribe escribió un texto en el que habló sobre el valor de los recuerdos y el agradecimiento por las experiencias vividas.

"No todo lo que uno publica tiene que ser una celebración. A veces también es una forma de agradecer. Y hoy agradezco porque sigo aquí, porque sigo viva y porque aprendí que ningún recuerdo vale la pena quedarse guardado para siempre. Mientras tanto, mi corazón y mis oraciones están con quienes hoy atraviesan el dolor", escribió.

Estas palabras de la presentadora generaron revuelo en redes pues muchos relacionaron como una indirecta a la imagen que está circulando en redes sociales de Andreina Fiallo y Fredy Guarin.

¿Por qué relacionaron el mensaje de Sara Uribe con Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

Desde la fiesta de 15 años de la hija que tienen en común Andreina Fiallo y Fredy Gurian se había rumorado de la reconciliación entre ellos luego de casi una década de haber estado separados.

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Recientemente, Fredy Guarín estuvo como invitado en Buen Día, Colombia, donde habría confirmado que retomó su relación con Andreina Fiallo después su polémico fin y presunta infidelidad que estuvo involucrada Sara Uribe.

¿Indirecta? El mensaje de Sara Uribe que muchos vincularon con Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Foto: Canal RCN)

Tras conocerse esa noticia, varios usuarios notaron que en la publicación de Sara Uribe la mayoría de las fotografías estaban dedicadas a Jacobo, hijo que tiene con el exfutbolista colombiano.