Abelardo de la Espriella Juris celebró el triunfo presidencial de su hijo

Abelardo de la Espriella sigue generando conversación en redes sociales. Mientras crece el interés por conocer más sobre la familia del mandatario, también han llamado la atención las reacciones de sus allegados tras su elección como presidente de Colombia.

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¿Quién es el papá de Abelardo de la Espriella?

Tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, muchos internautas comenzaron a buscar información sobre las personas que hacen parte de su entorno familiar. Entre ellas se encuentra su padre, Abelardo de la Espriella Juris.

Se trata de un abogado especializado en derecho notarial que ha desarrollado una trayectoria en el ámbito público de Córdoba.

El papá de Abelardo de la Espriella genera conversación en redes sociales / (Foto de AFP)

A lo largo de distintas entrevistas, Abelardo de la Espriella ha señalado que heredó de su padre intereses relacionados con el arte, la cultura, la música italiana y otras aficiones que han marcado parte de su vida.

También ha destacado el respaldo de su familia en varios momentos importantes de su trayectoria profesional y personal.

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¿Qué compartió el papá de Abelardo de la Espriella tras la elección presidencial?

Luego de conocerse los resultados de las elecciones, Abelardo de la Espriella Juris utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía relacionada con la celebración del triunfo de su hijo.

El papá de Abelardo de la Espriella compartió emotivo mensaje en sus redes sociales / (Foto de AFP)

En la imagen aparece acompañado por Abelardo de la Espriella y otras personas que, al parecer, participaban de la celebración. Uno de los detalles que llamó la atención fue que el abogado lucía una gorra alusiva a la campaña presidencial.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre seguidores y usuarios de redes sociales, quienes comentaron distintos aspectos de la fotografía y la manera en que la familia vivió ese momento.

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¿Cuál fue el mensaje del papá de Abelardo de la Espriella?

Además de la fotografía, el padre del mandatario publicó un mensaje con el que expresó su emoción por el resultado electoral.

"El Tigre, mi hijo, el presidente de Colombia. Gracias patriotas. Chao pescao", escribió.

El mensaje acumuló miles de interacciones y comentarios en redes sociales. Para muchos usuarios, esta publicación permitió conocer una faceta más cercana del entorno familiar del presidente y la forma en que sus allegados recibieron la noticia de su elección.