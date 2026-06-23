Juliana Calderón volvió a generar dudas sobre su embarazo: ¿oculta su abdomen?

En días pasados, Juliana Calderón fue tendencia en redes sociales tras confirmarse que podrí estar esperando a su primer hijo, pues quien dio la noticia fue su hermana Yina.

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Fue a través de un clip que se supo la noticia de su embarazo, porque la presentadora dijo que estaba contenta porque la empresaria sería mamá y que le deseaba lo mejor. Sin embargo, el anuncio también generó críticas entre los internautas.

Estos cuestionamientos se deben a que Jualiana estuvo llorando mucho lamentando la muerte de su novio, Juan Manuel, quien falleció en el mismo accidente aéreo de Yeison Jiménez, y por eso, la señalaron por “superar tan fácil el duelo”.

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Sin embargo, no se sabe quién es el padre de su bebé, porque e incluso, se dijo que podía ser inseminación; además, se dudó sobre el embarazo, ya que supuestamente quine estaría esperando el bebé sería Claudia, otra de las hermanas Calderón.

¿Cuál es el video de Juliana Calderón en donde supuestamente oculta su abdomen?

Surgió una polémica debido a que pareciera que Juliana Calderón quisiera ocultar su abdomen tras unas historias que publicó.

Juliana Calderón volvió a ser cuestionada por su embarazo. (Foto/ Freepik)

La empresaria dijo que estaban en la finca de su padre y contó los detalles de estar allí, pero en las historias se le ve con una camisa holgada, o sea no deja ver cómo tiene su vientre.

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Además, en otro video, se le vio a Jualiana en un carro de estacas en la parte de atrás y para algunos, esto sería una prueba que sigue poniendo en duda el embarazo.

¿El embarazo de Juliana Calderón es de verdad?

Algunos internautas ya no saben si creer que Juliana Calderón está embarazada, pues porque en una ecografía, supuestamente aparecía el nombre de Claudia.

El video de Juliana Calderón que desató nuevas sospechas de su embarazo.. (Foto/ Canal RCN)

Ante tantos comentarios y especulaciones, la misma Yina dijo que ellas no inventarían semejante mentira y que el embarazo de la empresaria sí es de verdad.

Pero, las dudas siguen porque para los usuarios de redes, es raro que ella no quiera dejar ver su vientre y que, además, se esté exponiendo por los movimientos bruscos que pueda estar haciendo en la finca de su papá.