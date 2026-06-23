Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira y la sorpresa que tiene preparada durante el partido de Colombia vs RD Congo en el Mundial 2026

Shakira habló de la nueva sorpresa que revelará para el segundo partido de Colombia en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Shakira sobre la seleccion colombia
Shakikra sorprenderá a fans antes del segundo partido de Colombia/AFP: Carl De Souza

La cantante Shakira reveló que tiene una gran sorpresa preparada para sus millones de fanáticos en medio del segundo partido de la Selección Colombia contra RD Congo en el Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Qué sorpresa tiene Shakira?

La artista barranquillera sorprendió a sus seguidores alrededor del mundo al anunciar que en medio del segundo encuentro de la tricolor en el Mundial 2026 estrenará la versión en español de su canción "Dai Dai", que estaba siendo tan pedida por muchos admiradores.

shakira estrenara dai dai en español

"Sacar Dai Dai en español y no solamente eso, sino en el partido de Colombia, eso significa muchísimo", dijo.

Tras su revelación, logró la reacción de miles de fanáticos que se mostraron ansiosos por conocer esta versión, destacando lo mucho que la estaban anhelando, por lo que, también se pronostica que tendrá gran éxito.

Artículos relacionados

¿Qué piensa Shakira de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La artista además fue cuestionada en entrevista con Telemundo sobre lo que más la emocionaba en esta competencia, a lo que ella señaló lo feliz que está con el desempeño de los cafeteros y con los récords de Messi, de la Selección Argentina.

shakira sobre la seleccion colombia

"Me emociona cómo lo está haciendo mi Selección, como lo está haciendo Lucho Díaz. Por otro lado, como Messi a sus 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales y me emociona ver como la gente está reaccionando a Dai Dai, ya estamos en el top 5 global", agregó.

Artículos relacionados

¿A qué hora juega la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará este martes 23 de junio a las 9:00 p.m., hora Colombia, contra RD Congo, en el que se espera que vuelvan a llevarse el triunfo como ocurrió contra Uzbekistán, donde obtuvieron un resultado 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Recuerda que, puedes sintonizar el partido a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN; además que desde las 8:00 p.m. puedes ver la previa y conocer detalles sobre lo que está ocurriendo con los jugadores y más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

shakira en concierto Shakira

Fan de Shakira burló la seguridad y se subió al escenario en concierto; así reaccionó la artista

La reacción de la artista Shakira con fan que subió a la tarima en pleno show ha dividido opiniones.

La bella cantante Karol G celebró el primer aniversario de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’ y explicó lo importante que es para ella. Karol G

Karol G celebra el aniversario de ‘Tropicoqueta’ con bellas fotos: “a este disco le debo todo”

La bella cantante Karol G celebró el primer aniversario de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’ y explicó lo importante que es para ella.

Parastoo Ahmadi fue condenada por un tribunal penal de Qom Talento internacional

Parastoo Ahmadi, cantante iraní, es condenada por cantar sin velo, ¿qué pasó?

La artista recibió una sanción judicial en Irán tras publicar un concierto virtual.

Lo más superlike

Salomon y abelardo de la espriella Talento nacional

¿Qué ocurrirá tras victoria de Abelardo de la Espriella?, esta fue la predicción que hizo el Profesor Salomón

Confesión del Profesor Salomón sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella está llamando la atención.

Falcao sorprendió al reaccionar a la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo Falcao

Falcao sorprendió al reaccionar a la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo; esto dijo

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación