La cantante Shakira reveló que tiene una gran sorpresa preparada para sus millones de fanáticos en medio del segundo partido de la Selección Colombia contra RD Congo en el Mundial 2026.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Qué pasará tras el triunfo de Abelardo de la Espriella?, esta fue la predicción que hizo Ayda Valencia

¿Qué sorpresa tiene Shakira?

La artista barranquillera sorprendió a sus seguidores alrededor del mundo al anunciar que en medio del segundo encuentro de la tricolor en el Mundial 2026 estrenará la versión en español de su canción "Dai Dai", que estaba siendo tan pedida por muchos admiradores.

"Sacar Dai Dai en español y no solamente eso, sino en el partido de Colombia, eso significa muchísimo", dijo.

Tras su revelación, logró la reacción de miles de fanáticos que se mostraron ansiosos por conocer esta versión, destacando lo mucho que la estaban anhelando, por lo que, también se pronostica que tendrá gran éxito.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la exesposa de Abelardo de la Espriella, ¿por qué se divorciaron?

¿Qué piensa Shakira de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La artista además fue cuestionada en entrevista con Telemundo sobre lo que más la emocionaba en esta competencia, a lo que ella señaló lo feliz que está con el desempeño de los cafeteros y con los récords de Messi, de la Selección Argentina.

"Me emociona cómo lo está haciendo mi Selección, como lo está haciendo Lucho Díaz. Por otro lado, como Messi a sus 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales y me emociona ver como la gente está reaccionando a Dai Dai, ya estamos en el top 5 global", agregó.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la esposa de Iván Cepeda, ¿por qué no tuvieron hijos?

¿A qué hora juega la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará este martes 23 de junio a las 9:00 p.m., hora Colombia, contra RD Congo, en el que se espera que vuelvan a llevarse el triunfo como ocurrió contra Uzbekistán, donde obtuvieron un resultado 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Recuerda que, puedes sintonizar el partido a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN; además que desde las 8:00 p.m. puedes ver la previa y conocer detalles sobre lo que está ocurriendo con los jugadores y más.