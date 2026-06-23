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La IA predijo el resultado de Colombia vs República Democrática del Congo: este sería el marcador

La inteligencia artificial analizó el rendimiento de ambos equipos y reveló cuál sería el resultado más probable del encuentro.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La IA ya tiene su favorito para el Colombia vs República Democrática del Congo
La IA ya tiene su favorito para el Colombia vs República Democrática del Congo (Foto YURI CORTEZ / AFP)

La Selección Colombia se prepara para disputar su segundo partido en el Mundial 2026 frente a República Democrática del Congo, un encuentro que tiene a miles de aficionados pendientes de lo que pueda suceder en la cancha.

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Después de la victoria 3-1 frente a Uzbekistán en el debut mundialista, la Tricolor llega con confianza y con la oportunidad de acercarse a la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Ante la expectativa que existe alrededor del compromiso, le consultamos a la inteligencia artificial cuál considera que podría ser el resultado más probable del partido.

¿Qué predijo la inteligencia artificial para Colombia?

Tras analizar el rendimiento que han mostrado ambas selecciones en sus partidos recientes y el contexto actual del Mundial 2026, la inteligencia artificial considera que Colombia llega como favorita para quedarse con los tres puntos.

Según el análisis, la Tricolor mostró una buena imagen en su debut frente a Uzbekistán, especialmente por la cantidad de opciones de gol que generó y por la confianza con la que afrontó el encuentro.

Por su parte, República Democrática del Congo es vista como una selección competitiva y físicamente fuerte, capaz de complicar a cualquier rival, pero que también suele dejar espacios que podrían ser aprovechados por Colombia.

Con estos factores sobre la mesa, la inteligencia artificial proyecta que el marcador más probable sería una victoria colombiana.

Los resultados que considera más posibles son:

  • Colombia 2-0 República Democrática del Congo
  • Colombia 2-1 República Democrática del Congo

De acuerdo con el análisis, el equipo colombiano tendría más opciones de controlar el desarrollo del partido y generar las oportunidades más claras para marcar.

Sin embargo, también advierte que República Democrática del Congo cuenta con jugadores capaces de sorprender y que no será un rival sencillo.

Este sería el resultado de Colombia en su próximo partido, según la inteligencia artificial
Este sería el resultado de Colombia en su próximo partido, según la inteligencia artificial (Foto Leonardo Fernandez / AFP)

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¿A qué hora juega Colombia contra República Democrática del Congo?

El partido entre Colombia y República Democrática del Congo se disputará hoy 23 de junio a las 9:00 p.m. (hora de Colombia).

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Canal RCN, así como por su aplicación oficial y sus plataformas digitales, donde también habrá cobertura especial antes, durante y después del compromiso.

La expectativa es alta, ya que una nueva victoria permitiría a Colombia mantenerse en los primeros lugares de su grupo y dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Colombia se enfrentará contra RD del Congo
Colombia se enfrentará contra RD del Congo a las 9:00 pm (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)
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