Parastoo Ahmadi, cantante iraní, es condenada por cantar sin velo, ¿qué pasó?

La cantante Parastoo Ahmadi fue condenada por un tribunal penal de Qom, en Irán, después de publicar un concierto virtual en YouTube en el que apareció sin el velo obligatorio.

Según medios internacionales, la sentencia incluye 74 latigazos, dos años de prohibición para realizar actividades artísticas y una restricción para salir del país durante el mismo tiempo.

El caso ha llamado la atención fuera de Irán porque involucra las normas que regulan la vestimenta femenina y las limitaciones que enfrentan las mujeres para cantar en público. La artista, de 29 años, difundió el video el 11 de diciembre de 2024 bajo el título “Un concierto imaginario”.

¿Qué pasó con Parastoo Ahmadi, cantante iraní, tras su concierto virtual?

La decisión judicial se produjo por la publicación de un concierto grabado sin público y difundido en internet. En el video, Ahmadi interpreta varias canciones junto a músicos, sin usar el hiyab exigido por la legislación iraní.

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La grabación fue realizada en un antiguo caravanserai cerca de Qom. Tras su difusión, las autoridades abrieron un proceso contra la cantante y señalaron que el contenido iba en contra de las normas de moral pública.

¿Qué sanciones recibió la artista iraní?

Además de los 74 latigazos, Parastoo Ahmadi recibió una prohibición de dos años para ejercer su trabajo como cantante. Esto le impide presentarse, grabar música o participar en proyectos artísticos durante ese periodo.

La sentencia también le prohíbe salir de Irán por dos años. La medida afecta directamente su carrera y limita cualquier actividad profesional dentro o fuera del país.

Ocho personas más fueron incluidas en el proceso judicial. Entre ellas hay músicos y miembros del equipo de producción, señaladas de participar en la grabación y difusión del concierto.

¿Qué se sabe del concierto de Parastoo Ahmadi?

El video dura cerca de media hora y fue presentado como un concierto virtual. El nombre elegido por la cantante hacía referencia a las restricciones que existen en Irán para las mujeres que desean cantar solas ante el público.

En las imágenes, Ahmadi aparece con un vestido oscuro y el cabello descubierto. La presentación no contó con público, pero sí alcanzó gran difusión en redes sociales y medios internacionales.

En Irán, las mujeres tienen fuertes límites para cantar de manera pública. Las presentaciones femeninas en solitario ante audiencias mixtas no están permitidas bajo las normas actuales.