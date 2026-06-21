Karina García habló de la segunda vuelta presidencial: ¿dijo su voto?

La creadora de contenido Karina García se pronunció en redes sociales sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia publicó un mensaje en Instagram en el que invitó a sus seguidores a votar con conciencia durante la jornada electoral de este domingo 21 de junio.

Su publicación estuvo enfocada en la importancia de participar en las urnas y pensar en el futuro del país, especialmente en las nuevas generaciones.

¿Qué dijo Karina García sobre las elecciones en Colombia?

Karina García habló de la segunda vuelta presidencial por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram. En la publicación, la influencer compartió un mensaje acompañado por los colores de la bandera de Colombia.

Karina García (Foto: Canal RCN)

En el texto, García señaló que en esta jornada no solo se elige un nombre, sino también el país que se quiere construir para los hijos y las próximas generaciones. Su mensaje estuvo dirigido a sus seguidores, a quienes suele llamar “bebés”.

La creadora de contenido también mencionó que espera una Colombia con más oportunidades, menos desigualdad y más esperanza. Además, hizo referencia a la necesidad de que los niños puedan crecer en un país seguro, con educación y opciones para cumplir sus sueños.

¿Karina García reveló su voto en la segunda vuelta de elecciones presidenciales?

Karina García habló de la segunda vuelta presidencial, pero no reveló por quién votaría. En su mensaje no mencionó a ninguno de los candidatos que participan en esta jornada electoral.

La exparticipante del reality prefirió hacer un llamado general a votar con responsabilidad. También pidió pensar en las personas que vendrán después y en el impacto que tendrá la decisión de los ciudadanos.

Karina García (Foto Canal RCN)

Con esta publicación, García se suma a otras figuras públicas que han decidido no hacer pública su preferencia política. Sin embargo, sí usó sus redes sociales para motivar la participación ciudadana.

Aunque no dio a conocer su voto, García dejó clara su posición sobre la importancia de participar en las elecciones. Su mensaje estuvo orientado a promover una decisión consciente y responsable en las urnas.