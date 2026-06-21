Fernando Gago, director técnico, sufrió un infarto, ¿qué se sabe de su estado de salud?

El entrenador argentino Fernando Gago de 40 años permanece bajo control médico en Santiago de Chile luego de presentar un problema cardíaco que obligó a ser hospitalizado de urgencia.

El actual director técnico de Universidad de Chile fue atendido por especialistas y sometido a una intervención que terminó de manera exitosa, según la información entregada por el club y el centro asistencial.

El caso generó preocupación inmediata en el mundo del fútbol, especialmente entre hinchas de Universidad de Chile, seguidores de Boca Juniors y aficionados argentinos que recuerdan su etapa como jugador de la selección.

Aunque el episodio fue delicado, los reportes médicos conocidos hasta ahora indican que el técnico se encuentra estable y en proceso de recuperación.

¿Qué fue lo que ocurrió con el director técnico Fernando Gago?

El episodio ocurrió pocas horas después de la victoria de Universidad de Chile por 2-0 sobre O'Higgins en el Estadio Nacional de Santiago. Tras el compromiso, el entrenador argentino comenzó a presentar molestias físicas que se intensificaron con el paso de las horas

Aunque durante la atención a la prensa se le notó incómodo y con visibles signos de malestar, en ese momento no había indicios de la gravedad de la situación.

Más tarde, su condición obligó a trasladarlo de urgencia a un centro médico, donde los especialistas confirmaron el diagnóstico y actuaron de manera inmediata. Fernando Gago habría sufrido un infarto agudo al miocardio.

Tras los primeros exámenes, los médicos detectaron una obstrucción en una arteria importante para el funcionamiento del corazón. Por esa razón, decidieron realizar un procedimiento de urgencia para mejorar el paso de la sangre y controlar el cuadro.

¿Cómo está Fernando Gago tras su infarto?

El parte entregado por Universidad de Chile señaló que el entrenador se encuentra en buenas condiciones generales. También se informó que permanece estable y que su posoperatorio avanza dentro de lo esperado por los especialistas.

Por el momento, Gago seguirá bajo observación médica. Su recuperación deberá ser evaluada paso a paso, especialmente porque este tipo de cuadros requiere controles constantes y una rehabilitación supervisada.

Hasta ahora no hay una fecha confirmada para su regreso a los entrenamientos. La prioridad del club y del entorno del técnico es que complete su proceso de recuperación antes de retomar sus actividades profesionales.