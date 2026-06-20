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¡Revuelo en el Mundial 2026!, jugador de Paraguay es acusado de haber robado el reloj del árbitro

En redes se viralizó le momento en el que Matías Galarza habría tomado el reloj del árbitro y se lo puso en medio de la cancha.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Las imágenes que tienen en el ojo del huracán a un jugador paraguayo
La insólita acusación contra un jugador de Paraguay que sacude el Mundial 2026. (AFP/ Dean Mouhtaropoulos)

Las redes sociales están inundadas sobre los comentarios que ha generado la Copa Mundial FIFA 2026, pues a más de una semana de haber iniciado este importante evento deportivo, han pasado varias cosas que tienen a los internautas comentando.

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Por un lado, durante el partido de Colombia VS Uzbekistán, uno de los jugadores del equipo asiático derribó a un camarógrafo cuando quiso atacar a Lucho Díaz para quitarle la pelota; un día después del hecho, el futbolista le dio al hombre una de sus camisas.

Además, hubo gran conmoción porque la Selección de Cabo Verde llegó por primera vez a un mundial y el portero se hizo rápidamente famoso por su historia de vida, además porque su madre tuvo problemas para poder tener la visa, pero eso ya fue un tema resulto.

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Y ahora, tras el encuentro de Paraguay VS Turquía, se generó una gran polémica por un video que circula en redes, en donde se ve a uno de los jugadores tomando algo que no es de él.

¿Qué hizo Matías Galarza que causó reacciones en redes durante el partido entre Paraguay VS Turquía?

El partido de Paraguay VS Turquía generó un gran escándalo por el comportamiento de algunos jugadores; primero porque hubo un jugador paraguayo expulsado durante el juego, pues Miguel Almirón rompió las reglas al hablarle a un adversario, tapándose la boca.

jugador de Paraguay habría tomado el reloj del árbitro en plena cancha
Las imágenes que tienen en el ojo del huracán a un jugador paraguayo. (AFP/ CARL DE SOUZA)

Pero lo que generó más conmoción en redes, es que el futbolista que marcó el único gol para Paraguay, Matías Galarza, alzó del piso el reloj del árbitro y se lo puso.

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Para algunos, esto generó muchas críticas porque supuestamente el jugador aprovechó el desorden en medio de la cancha para tomar lo que no era suyo.

¿Matías Galarza, el jugador de Paraguay le devolvió el reloj al árbitro?

La insólita acusación contra un jugador de Paraguay que sacude el Mundial 2026
jugador de Paraguay habría tomado el reloj del árbitro en plena cancha. (AFP/ Carl Recine)

Este controversial momento se dio en medio de la cancha en el Mundial 2026, luego de que el árbitro salvadoreño Iván Barton intentara mediar la discusión de los jugadores y en ese instante saliera a volar su reloj.

En los clips se ven que mientras todos están en la discusión, Galarza se pone el reloj, pero según la información que salió más tarde, el paraguayo devolvió la pertenencia del árbitro.

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