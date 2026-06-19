Mike Bahía compartió inesperado mensaje tras la confirmación de ruptura con Greeicy: “Mi corazón…”

Greeicy Rendónse apoderó recientemente de las tendencias en Colombia luego de unas declaraciones que hizo en una entrevista donde dio a conocer que su relación con Mike Bahíahabía terminado.

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¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre su relación Tini Stoessel tras ruptura con Mike Bahía?

La cantante y actriz colombiana en un pódcast sorprendió casi al borde del llanto confirmar que su relación con el cantante había llegado a su fin luego de haber sentido atracción por otra persona.

“La gente idealiza un montón las relaciones”, expresó la artista mientras contaba la situación que estaba viviendo.

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En medio de la entrevista, Greeicy contó que decidió hablar con Mike Bahía sobre lo que estaba sintiendo y, posteriormente, reveló que la persona de la que estaba hablando era Tini Stoessel.

Mike Bahía apareció junto a Kai y su mensaje tras la ruptura con Greeicy desató reacciones. (Foto: Canal RCN)

Tras sus palabras el entrevistador reaccionó sorprendido al escuchar el nombre de la reconocida cantante argentina.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer y cientos de usuarios aseguraron que no podían creer lo que estaban escuchando.

“Casi me muero”, “Dije que esto era imposible”, fueron algunos de los mensajes que en redes sociales.

Muchos seguidores también aprovecharon para revisar las redes sociales de Mike Bahía para buscar alguna pista sobre lo que estaba sucediendo.

¿Cuál fue el mensaje de Mike Bahía tras la afirmación de ruptura de Greeicy Rendón?

Casualmente, el cantante había compartido hace unos días un video junto a Kai, su hijo de cuatro años, fruto de su relación con Greeicy Rendón.

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En el video ambos aparecen jugando, sin embargo, más allá del momento entre padre e hijo, lo que llamó la atención fueron los mensajes que acompañaron esta publicación.

Mike Bahía apareció junto a Kai y su mensaje tras la ruptura con Greeicy desató reacciones. (Foto: Canal RCN)

“Mi persona favorita” y “Por ti mi corazón aguanta”, escribió Mike Bahía, que por supuesto varios usuarios relacionaron estas palabras con lo que estaba ocurriendo con Greeicy.

Pese a toda la confusión que se generó, todo indicaría que se trató de una broma de Greeicy Rendón y que se viene una colaboración musical con Tini Stoessel.

Mientras algunos seguidores creen que la separación entre Greeicy y Mike Bahía es real, otros aseguran que todo haría parte de una estrategia relacionada con este nuevo proyecto.