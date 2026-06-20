Estos son los jugadores más talentosos del Mundial 2026, según la IA: está James Rodríguez

Un análisis realizado con inteligencia artificial presentó un ranking de futbolistas que han tenido un papel destacado en la historia de la Copa del Mundo.

El listado reúne jugadores de distintas generaciones y toma como base datos estadísticos, rendimiento en partidos clave y participación en fases decisivas del torneo.

¿Quiénes son los mejores futbolistas del Mundial según la IA?

El análisis de la inteligencia artificial organiza a varios futbolistas que han marcado tendencia en la Copa del Mundo a partir de su rendimiento, estadísticas y participación en momentos decisivos.

Lionel Messi: destacado por su participación constante en Copas del Mundo, influencia en el juego y presencia en momentos decisivos.

Kylian Mbappé: reconocido por su impacto en ediciones recientes del torneo y su rendimiento en instancias finales.

Cristiano Ronaldo: incluido por su trayectoria, regularidad y aporte en múltiples ediciones mundialistas.

Estos son los mejores futbolistas del Mundial según la IA / (Fotos de AFP)

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Vinícius Júnior: señalado por la IA como una de las figuras más determinantes del ciclo reciente, gracias a su protagonismo en ataque y su capacidad de desequilibrio en partidos clave.

Jude Bellingham: destacado por su crecimiento en el fútbol internacional y su influencia en el mediocampo, siendo considerado uno de los jugadores más completos de la actualidad.

¿Qué jugadores colombianos aparecen en el ranking de la IA?

En el caso de Colombia, el ranking elaborado por la inteligencia artificial incluye a futbolistas que han tenido participación en distintas ediciones del Mundial y que han dejado registros importantes en la historia de la selección.

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El análisis toma en cuenta su rendimiento individual y su aporte en momentos clave del torneo.

James Rodríguez: señalado por su rendimiento en el Mundial de 2014, donde tuvo un papel destacado con goles y asistencias.

Radamel Falcao: incluido por su importancia en el proceso de la selección Colombia y su liderazgo en distintas eliminatorias y participaciones mundialistas.

Estos son los jugadores colombianos que aparecen en el ranking de la IA / (Foto de AFP)

El listado generado a partir de inteligencia artificial reúne diferentes futbolistas que han tenido protagonismo en el Mundial 2026 y que, según los datos analizados, han influido en el desarrollo de sus selecciones.

Más allá de las posiciones, el ranking permite ver cómo cada jugador ha tenido su propio protagonismo en el Mundial 2026, con partidos donde han sido determinantes y otros en los que su aporte ha pasado más por el trabajo colectivo.