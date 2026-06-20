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Preocupación en Brasil: Importante jugador sufrió una lesión y se despide del Mundial 2026

La selección de Brasil confirmó la lesión de uno de sus jugadores más importantes tras el partido frente a Haití

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Conmoción en el Mundial 2026: figura de Brasil se lesionó y se perderá el resto del torneo
Conmoción en el Mundial 2026: figura de Brasil se lesionó y se perderá el resto del torneo (Foto Mauro PIMENTEL / AFP)

El Mundial 2026 sigue dejando noticias que preocupan a las selecciones favoritas al título.

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Y es que una de las principales selecciones del torneo recibió un duro golpe al perder a una de sus figuras más importantes para lo que resta de la competencia.

La noticia ha generado preocupación entre los aficionados brasileños, ya que el jugador venía siendo una de las piezas clave en el equipo de la selección y era considerado uno de los hombres llamados a liderar al equipo en la búsqueda de una nueva Copa del Mundo.

¿Quién es el jugador de Brasil que se lesionó?

Se trata de Raphinha, delantero de la selección brasileña y actual jugador del FC Barcelona.

El atacante de 29 años encendió las alarmas durante el compromiso frente a Haití, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Durante el primer tiempo, el futbolista comenzó a presentar molestias físicas que le impidieron continuar con normalidad dentro del terreno de juego.

Ante la situación, el cuerpo técnico decidió sustituirlo para evitar que la lesión se agravara.

Raphinha se perderá lo que resta de la Copa del Mundo
Raphinha se perderá lo que resta de la Copa del Mundo (Foto Jewel SAMAD / AFP)

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¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Raphinha?

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que el jugador presentó molestias en el músculo posterior del muslo derecho durante el encuentro y que fue sometido de inmediato a evaluación médica.

Según el comunicado, Raphinha inició tratamiento con el equipo médico de la selección, pero los exámenes posteriores habrían confirmado que no podrá volver a jugar en el resto del torneo.

La lesión representa una baja fuerte para Brasil, teniendo en cuenta la importancia que el delantero había adquirido dentro equipo.

"El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será revaluado".

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¿Cómo va Brasil en el Mundial 2026?

Pese a la baja de Raphinha, Brasil sigue teniendo un buen panorama en el Mundial 2026. La selección hace parte del Grupo C, donde comparte zona con Marruecos, Escocia y Haití.

Hasta el momento, el equipo brasileño se encuentra en los primeros lugares de la tabla con cuatro puntos, los mismos que tiene Marruecos. Esto significa que ambos equipos están peleando por quedarse con el liderato del grupo y asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Raphinha queda fuera del Mundial 2026 tras lesión
Raphinha queda fuera del Mundial 2026 tras lesión (Foto Jewel SAMAD / AFP)
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