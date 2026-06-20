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JuanDa reapareció en redes: reveló difícil momento en su vida y habló de las elecciones en Colombia

JuanDa regresó a redes sociales tras semanas ausente y habló sobre un difícil momento de su vida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
JuanDa volvió a aparecer en redes.
JuanDa volvió a aparecer en redes. (Foto AFP: Presley Ann).

El creador de contenido Juan David Morales Carranza, conocido como JuanDa, reapareció en redes sociales después de un tiempo alejado, donde compartió detalles sobre un difícil momento personal que está atravesando actualmente y también se refirió a las elecciones presidenciales en Colombia que se llevarán a cabo el próximo domingo 21 de junio.

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¿Qué difícil momento está atravesando el creador de contenido JuanDa?

Durante la tarde de este sábado 20 de junio el reconocido creador de contenido bogotano JuanDa reapareció por medio de sus redes sociales tras semanas ausente con el único fin de compartir con sus seguidores su opinión frente a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo 21 de junio en Colombia.

JuanDa contó el difícil momento que atraviesa.
JuanDa contó el difícil momento que atraviesa. (Foto AFP: Presley Ann).

Sin embargo, el joven influenciador mencionó que en esta ocasión no hablaría del tema por medio de sus característicos videos llenos de humor, debido a un difícil momento que estaba atravesando en su vida.

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Aunque no dio mayores detalles, dejó claro que en esta ocasión su ausencia en redes sociales no estaba relacionado a su salud mental, sino a un panorama mucho más delicado.

“Hola, amigos, me hubiera gustado hacer esto de una forma más pedagógica, pero estoy atravesando uno de los momentos más duros y tristes de mi vida”

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Así mismo, mencionó que tras esta aparición volvería a alejarse de las redes y únicamente volvería cuando todo en su vida mejorara.

“Yo volveré acá cuando todo en mi vida mejore, esta vez no me estoy dando un espacio por mi salud mental, sino por algo más delicado, pero sé que todo mejorará y muy pronto estaré aquí para estar con mis mejores amigos: ustedes”.

¿Qué dijo JuanDa sobre las elecciones presidenciales de Colombia?

Luego de mencionar la difícil etapa de su vida por la que estaba atravesando, JuanDa se refirió a las elecciones presidenciales y aclaró que su intención no era que todos pensaran como él, sino invitar a sus seguidores a ejercer su voto desde su experiencia personal y la de su entorno.

JuanDa se refirió a las elecciones en Colombia
JuanDa se refirió a las elecciones en Colombia. (Foto AFP: Emma McIntyre).

“Me volví a instalar esta vaina porque mañana es un día crucial para mi país. Y así esté pasando por un momento muy complicado, el silencio no es una opción”

Además, cuestionó el papel que han tenido los creadores de contenido durante las campañas electorales de este año.

“Por eso quiero compartirles mi posición, no porque sienta que sea muy importante o quiera ser parte del show que se montó este año alrededor de que los creadores de contenido tengan tanto peso en la opinión sobre algo tan crucial, sino porque quiero estar tranquilo conmigo mismo, sabiendo que respeté mis ideales y fui coherente con lo que he vivido y poco a poco construido”.

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