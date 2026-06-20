Mundial 2026: la razón viral por la que dicen que México y Colombia son "novios"

El Mundial 2026 tiene a todos hablando en internet, incluso hasta los que no tienen conocimiento del deporte. Cada cuatro años, el mundo se viste de fútbol y, con las tecnologías, es posible denotar que no solo se trata de un juego en la cancha, sino también en internet.

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Gracias a la difusión masiva de contenidos, se viralizan varios temas del Mundial 2026. Es por ello que recientemente es tendencia la frase de que "Colombia y México son novios".

Colombianos y mexicanos unidos en el Mundial 2026 | Foto Luis Cortes / AFP.

¿Por qué dicen que Colombia y México son novios en el Mundial 2026?

México es uno de los países anfitriones de la Copa Mundo. El sabor latino ha hecho eco en sus calles y los colombianos no se han quedado atrás; en redes sociales ha sido posible observar ríos de personas apoyando a la tricolor.

Entonces, comenzó a surgir el comentario de lo que sería el noviazgo entre colombianos y mexicanos como producto del colegaje que hay por parte de los hinchas de ambos países.

El viral noviazgo entre las dos naciones latinas se dio como fruto del "banderazo" que tuvo lugar en el reconocido Ángel de la Independencia en Ciudad de México; allí se reunieron miles de entusiastas colombianos antes del primer partido contra Uzbekistán.

Ángel de la Independencia de México | Foto Yuri Cortez / AFP.

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A raíz de lo anterior, en las distintas plataformas digitales se comenzó a comentar que Colombia y México están unidos, apoyándose entre sí en el Mundial 2026. Sin embargo, los celos también hacen presencia, pues chilenos han refutado que ellos son los "novios" del país centroamericano.

Lo cierto de todo lo dicho es que la Copa Mundo está sorprendiendo desde el escenario digital e inclusive se han esparcido entrevistas en las que se dice que los aficionados están llegando a México porque es en este país donde "se vive verdaderamente el Mundial". Vale destacar que los otros anfitriones son Estados Unidos y Canadá.

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También se han mencionado semejanzas entre México y Colombia, aumentando más la premisa del "noviazgo", entre ellas, que en ambas naciones hay un gusto por la música ranchera y la amabilidad de la gente es algo que los caracteriza.

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