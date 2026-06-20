Alejandro Estrada sorprendió al confesar a qué se dedica tras La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada fue el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Tras la victoria del cucuteño en el reality, se ha mostrado muy ocupado en las redes sociales haciendo contenido y grabando muchas cosas de su día a día.

Alejando Estrada fue el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Col (Foto de Canal RCN)

¿Cómo fue la participación de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

La participación de Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos fue polémica y controversial, debido a las relaciones amorosas y amistosas que creó dentro del reality. El ganador protagonizó un romance con la modelo Yuli Ruiz, lo cual generó opiniones divididas entre sus fans.

Además, se unió con Tebi Bernal y Alexa Torrex para crear el grupo de “Los Especialistas”. Su participación en el equipo fue fundamental dentro de la competencia, ya que hubo muchas alianzas, conversaciones, incluso discusiones entre ellos, logrando que Alejandro demostrara todas sus facetas frente a las cámaras.

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Una vez que se anunció que él había sido el ganador, su reacción y sus palabras fueron de total agradecimiento a sus fans y al equipo de trabajo que lo apoyó en los 4 meses que estuvo dentro de La casa y sin información del exterior.

¿Qué hizo Alejandro Estrada después de haber ganado La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada, de profesión, es un actor y empresario reconocido en Colombia, incluso mucho antes de haber participado en el reality. Sin embargo, cuando se llevó el premio mayor de La casa y el título del ganador, se dedicó mayormente a crear contenido para sus redes sociales y publicidades para algunas marcas.

También, en varias entrevistas, confesó que le dedicaría la mayor parte de su tiempo a su familia y amigos, ya que había estado ausente de muchas cosas y se había perdido fechas importantes con sus seres queridos.

Alejandro Estrada y su hijo, Tomás Estrada (Foto de Canal RCN)

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¿Qué dijo Alejandro Estrada acerca de su estilo de vida después de salir de La casa de los famosos?

Recientemente, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le preguntó a Alejandro Estrada que cómo le estaba yendo después de haber salido de La casa de los famosos, a lo que él respondió muy reflexivo en un largo párrafo dónde exponía todo lo que sentía

Alejandro confesó que ha estado muy ocupado con todos sus compromisos, pero que para él ha sido difícil volver a acostumbrarse a su rutina:

He tenido compromisos todos los días, así que si a veces me ven muy ocupado es porque siento que aún estoy en el reality.

También, mencionó que ha mantenido su vida “equilibrada” entre pasar tiempo con su familia y su vida laboral, lo que lo ha llevado a reflexionar y agradecer cada momento que tiene:

Estoy viviendo cada momento con más conciencia y valorando cada cosa que antes, por el ritmo de la vida, pasaba desapercibidas.

Por último, nombró algunos aprendizajes que le dejó su paso por La casa de los famosos, mencionando especialmente la paciencia y el aprender a “soltar el control”.