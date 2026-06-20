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La millonaria suma que ganó Yeferson Cossio tras apostarle a la Selección Colombia

El influenciador sorprendió al confesar que la cifra que se ganó fue de miles de dólares.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Yeferson Cossio le apostó a la Selección Colombia
Millonaria cifra que ganó Yeferson Cossio por haberle apostado a la Selección Colombia (Foto de Canal RCN y Freepik)

El influenciador colombiano, Yeferson Cossio, sorprendió a sus seguidores hace un par de días al confesar su decisión de apostarle una millonaria cifra de dinero a la Selección Colombia en su partido debut contra Uzbekistán en el Mundial 2026.

Yeferson Cossio ha construido su fortuna principalmente como creador de contenido y empresario. Su salto a la fama y sus principales ingresos son debido a videos virales que incluyen bromas, retos extremos y obras sociales.

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A lo largo de su trayectoria, Cossio ha recibido miles de comentarios negativos por la lujosa y excéntrica vida que muestra a través de sus redes sociales, que incluye carros, casas, propiedades, viajes, entre otras cosas.

Sin embargo, el influenciador no presta mucha atención a esos comentarios y, al contrario, sigue aumentando su fortuna con varias inversiones, que incluyen proyectos inmobiliarios, establecimientos de entretenimientos y publicidad para marcas.

¿Por qué Yeferson Cossio tiene tanta plata?
Esta es la fortuna que tiene Yeferson Cossio (Foto de Freepik)

¿Cuánto le apostó Yeferson Cossio a la Selección Colombia?

Yeferson Cossio, a través de una historia de Instagram, mencionó que le tenía mucha “fe” a la Selección Colombia y que por ello habría viajado hasta Ciudad de México a apoyarla. Además, les anunció a sus seguidores su intención de apostarle una grande cantidad de dinero al partido que jugaría la Tricolor esa noche del 17 de junio.

La cifra que confesó que apostaría a favor de Colombia era de 1 millón de dólares, lo que equivale, aproximadamente, a 3.437 millones de pesos. Esta cifra consternó a varios de sus seguidores, quienes aseguraban que se trataba de mucho dinero.

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¿Cuánto quedó el marcador del partido de Colombia contra Uzbekistán?

Para la sorpresa de muchos, el marcador del partido debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial FIFA 206, resultó en un 3 -1 a favor de la Tricolor. Quienes marcaron los goles que le llevaron la victoria al equipo fueron: Daniel Muñoz, Luis Díaz y Carlos Andrés Campaz.

Apuesta de Yeferson Cossio a la Selección Colombia
Resultado del partido de Colombia contra Uzbekistán (Foto de AFP/YURI CORTEZ)

Una vez que el partido se dio por terminado, muchos internautas recordaron las palabras de Yeferson Cossio y se interesaron en saber cuánto se habría ganado por la grande suma que apostó a favor de Colombia.

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¿Cuánto ganó Yeferson Cossio por haberle apostado a la Selección Colombia?

Tras saberse la cifra que Yeferson apostó, la expectativa de los seguidores se centró en saber cuánto se habría ganado. A través de una imagen que Cossio compartió en sus redes sociales, donde además aparece disfrutando el partido con su novia Carolina Gómez, confesó cuánto se llevó por la apuesta:

¡Qué mágico! Gracias, Colombia. Ayer ganamos y también me gané 380.000 dólares.

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