Uno de los influencers que ha ganado relevancia y próximamente estará en las pantallas del Canal RCN es Emiro Navarro. Después de participar en La casa de los famosos Colombia, al costeño se le abrieron distintas puertas como MasterChef Celebrity.

En vista de la atención que genera Emiro Navarro, cualquier situación que lo involucra es del interés de sus seguidores en redes sociales. En efecto, empezaron a compararlo con Mariana Zapata por una curiosa razón.

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¿Por qué están comparando a Emiro Navarro con Mariana Zapata?

Emiro Navarro conoció a Eidevin López después de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Entre lo más nuevo, ahora hacen transmisiones en vivo; lo relevante de esto es que a López le gusta Karola, la mejor amiga de Navarro.

Emiro Navarro es participante de MasterChef Celebrity 2026 | Foto del Canal RCN.

En dichas transmisiones, Emiro y Eidevin han estado, lo que sería coqueteando, y por ello lo comparan con Mariana Zapata. Aunque lo más probable es que se trate de un juego, a los internautas nada se les pasa.

Mariana Zapata, quien participó en La casa de los famosos Colombia 2026, ha sido blanco de críticas por su comportamiento, ya que para algunos de sus detractores "se pasa de coqueta". Por ende, es que hubo la comparación entre influencers.

Mariana Zapata es influenciadora y empresaria | Foto del Canal RCN.

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Entre los comentarios de los usuarios digitales, se encuentran: "Emiro Zapata", "Emiro Aguilar Zapata", "Se lo voy a contar todo a Karola", "Con la niña no", entre otros más.

A continuación, el clip de Emiro Navarro junto a Eidevin lópez coqueteando:

¿Cómo reaccionó Karola al posible coqueteo entre Eidevin López y Emiro Navarro?

Karola, quien está participando en un show virtual, reaccionó al coqueteo entre Eidevin López y Emiro Navarro. Esto ocurrió en una transmisión en vivo en la que le escribieron a la influenciadora costeña lo que estaría pasando.

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En efecto, Karola se mostró seria en plena transmisión en vivo y no dudó en preguntarle a Eidevin qué estaba sucediendo con su mejor amigo. Todo parece indicar que es una estrategia, pero en redes sociales hay interpretaciones en las que no se descarta la posibilidad de que emerjan sentimientos entre ambos hombres, teniendo en cuenta que López, en su momento, habló de sus inclinaciones antes de ser elegido como habitante de La casa de los famosos Colombia 2026.