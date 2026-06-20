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Mike Bahía se pronunció tras la confesión de Greeicy sobre su separación: “roto”

Mike Bahía causó reacciones en redes tras pronunciarse y revelar cómo está, luego de que Greeicy habló de su separación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Tras las palabras de Greeicy, Mike Bahía rompió el silencio
El mensaje de Mike Bahía tras la confesión de Greeicy. (AFP/ Arturo Holmes)

Greeicy Rendón y Mike Bahía han sido tendencia en los últimos días, ya que la cantante caleña hizo una fuerte revelación sobre la relación con el padre de su hijo, Kai.

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Precisamente, en una entrevista en la que estuvo conversando, Rendón confesó que terminó lo que tenía con Mike Bahía, días después de haber confesado detalles sobre su boda, la cuál está programada para que fuera en Cali, Colombia.

Por eso, los detalles que dio sobre la supuesta ruptura generaron tanta conmoción entre los internautas, quienes dijeron que perdieron la fe en el amor luego de esta inesperada separación.

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Por otro lado, Mike Bahía habría reaccionado luego de que Greeicy hizo pública su confesión y lo que escribió el cantante, avivó los comentarios sobre el fin de su compromiso y de su hogar; muchos siguen hablando del tema, creyendo en todo lo que dijo la artista.

¿Cómo reaccionó Mike Bahía tras la confesión de Greeicy sobre el fin de su relación?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mike Bahía reapareció luego del revuelo que se formó tras la confesión de Greeicy Rendón, quien mencionó que su relación con él terminó debido a su gusto y sentimientos por otra mujer.

El mensaje de Mike Bahía tras la confesión de Greeicy
Mike Bahía sorprendió con su reacción tras las palabras de Greeicy. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, los internautas han tenido los ojos sobre ellos para ver qué dicen sobre el tema o si vuelven a aparecer junto públicamente, sin embargo, Mike Bahía se pronunció.

En su última publicación hecha el pasado jueves 18 de junio, el caleño escribió: “Roto” junto a un corazón dividido en dos, revelando que estaba estrenando guayos.

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¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía?

Muchos les han preguntado en redes sociales si esa ruptura es de verdad, pero Greeicy solo estaba bromeando en su entrevista, ya que entró en personaje, recordando que también es actriz.

Mike Bahía sorprendió con su reacción tras las palabras de Greeicy
Tras las palabras de Greeicy, Mike Bahía rompió el silencio. (Foto/ Canal RCN)

Pues la caleña dijo que había terminado con Mike Bahía, debido a que, por pasar tanto tiempo con Tini Stoessel, estaría sintiendo algo por ella y que por eso quiso ser honesta con el padre de su hijo.

Dijo Rendón que esa habría sido la razón de ponerle fin a su compromiso con Mike, pero después revelaron que todo se trataría de una broma montada para su entrevista.

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